Jihočeský kraj odvolal z funkce koordinátora veřejné dopravy. Inzeroval jízdenky v Playboyi

Radní Jihočeského kraj odvolali z funkce šéfa Jana Aleše, šéfa společnosti Jikord, jihočeského koordinátora dopravy. Jedním z důvodů podle nich bylo, že nevysvětlil reklamu na celokrajskou jízdenku v časopisu Playboy a ztratil důvěru radních. Informoval o tom server Zdopravy.cz České Budějovice 11:12 28. srpna 2020

Informace serveru později potvrdili krajský radní Miroslav Joch (ČSSD), náměstci hejtmanky Jiří Švec (STAN), Pavel Hroch (Jihočeši 2012) a šéf jihočeské ODS Martin Kuba, který na inzerát upozornil na twitteru.

Radní ve věci rozhodli jednomyslně. Když inzerát vyšel, pozvali Aleše, aby jim věc vysvětlil. „Obhajoval to jako dobrý nápad, radní k tomu měli různé názory, že peníze, se kterými Jikord hospodaří, jsou veřejné, Jikord organizace stoprocentně zřizovaná Jihočeským krajem a že tato forma reklamy není úplně vhodná. Diskutovalo se o tom, kolik peněz to stálo, a pan jednatel tvrdil, že nic, že byl osloven a že to bylo poskytnuté zdarma,“ řekl Joch.

KRAJSKÁ organizace Jihočeského kraje JIKORD, která je placená z rozpočtu kraje a jejímž úkolem je organizace veřejné dopravy v kraji, si platí PR články v CELOSTÁTNÍM časopise PLAYBOY? A pak, že nejsou v rozpočtu kraje peníze.

Krajští úředníci z odboru vnitřní kontroly ale podle Jocha pak zjistili, že reklama byla objednaná, zálohově fakturovaná a vyúčtovaná jako propagace v rádiu. „Důvod odvolání nebyl, že pan jednatel dal reklamu do Playboye; to je diskutabilní, zvláštní, věc názoru, jestli opravdu oslovila toho, koho oslovit měla. Šlo primárně o to, že pan jednatel, když byl poprvé dotazován, neříkal radním pravdu. Ztráta důvěry,“ uvedl Joch.

Za naprosto nehorázné považuje zadání reklamy šéf jihočeské ODS Kuba. Jikord jako veřejná instituce má podle něj zajišťovat dopravu v jižních Čechách. „A její jednatel si dává trochu osobní inzerát do časopisu Playboy, který je celorepublikový. Nevím, jestli ho čtou lidé, kteří by mohli využívat veřejnou dopravu na jihu Čech. Je to nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky,“ řekl Kuba.

Aleš řídil Jikord necelé dva roky, před ním společnost vedl Jiří Borovka. Kraj nyní vede tendr na autobusovou obslužnost sedmi okresů, vítězové mají podle Zdopravy.cz vyjet v prosinci 2021. Objem zakázek je za deset miliard korun.

Vedení kraje hledá nové jednatele Jikordu, řekl náměstek hejtmanky pro dopravu Jiří Švec (STAN). „Některé tipy máme, s těmi lidmi se teď jedná. Když to nevyjde, tak to budeme řešit dočasným pověřením (někoho), ideálně zevnitř organizace. Je potřeba, aby koordinaci dopravy někdo zajišťoval, ti lidé musí také dostat výplaty. Nemyslím si, že pan Aleš je nějaký zločinec, ale některé kroky takhle dělat nejde,“ řekl Švec.