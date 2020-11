V krkonošské Horní Branné stále vyzvání zvon, který doprovázel Komenského při jeho odchodu do exilu

15. listopadu roku 1670 zemřel v Amsterodamu poslední biskup Jednoty bratrské, jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů - Jan Amos Komenský. Jak vypadají místa, odkud Komenský po Bílé hoře navždy odešel z Čech do exilu? Horní Branná 22:26 15. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hornobranský zámek je v historii Krkonoš a Podkrkonoší velmi zajímavé místo. Možná neprávem opomíjené (ilustrační foto) | Zdroj: OÚ Horní Branná

350 let od úmrtí jednoho z největších Čechů a Moravanů - učitele národů Jana Amose Komenského - si je možné připomenout v krkonošské Horní Branné.

Hornobranský zámek je v historii Krkonoš a Podkrkonoší velmi zajímavé místo. Možná neprávem opomíjené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Horní Branná, Komenský a zvon Mikuláš

„Opravdu se jedná o pozoruhodné místo, které má úžasného genia loci. Když se rozhlédneme, tak tu máme celý zámecký areál, hrobku a nedaleko ještě kostel svatého Mikuláše. Myslím si, že je málo tak půvabných míst a pro historika ještě tak atraktivních a zajímavých, jako je právě Horní Branná,“ říká historik Jan Luštinec.

A je tu i místo, které skutečně navštívil Jan Amos Komenský a které se dochovalo v téměř nezměněné podobě. Je možné navštívit interiér, který obýval učitel národů. Mnoho se v interieru prvního zámku za těch 350 let nezměnilo. Dispozice, ostění nade dveřmi, vše je zachováno a původní.

Pamětní medaile - Jan Amos Komenský. | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

„A já k tomu připomenu ještě jednu věc. Když se rozezní zvon Mikuláš na zdejším kostele, který je z roku 1577, tak my slyšíme autentický zvuk, který kdysi slýchal Jan Amos Komenský. To je myslím naprosto jedinečná záležitost. Tady nejen že vidíme to, na co on se díval, ale také slyšíme, co on slyšel," říká historik Jan Luštinec.

Zvon Mikuláš se určitě ozýval i v čase únorovém roku 1628, na přelomu zimy a jara, kdy odtud Komenský odcházel.

„To je mimo veškerou pochybnost. Takže tento hlas zvonu jej vlastně vyprovázel z vlasti. A ještě taková drobnost. Když se tady otvíral památník Jana Amose Komenského, tak se právě rozezněl tento zvon, jako jediné autentické zvukové svědectví Komenského doby," dodává Jan Luštinec.

Z Horní Branné, 1. února roku 1628 Komenský odešel k zemské hranici, ještě nocovalv Žacléři a pak už se do Čech nikdy nevrátil.