‚Našel se kompromis.‘ Náměstek Maláčové přistoupil kvůli kauze IT zakázek na dohodu o vině a trestu

Kauza IT zakázek ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek spěje do finále. Náměstek resortu Jan Baláč (ČSSD), který čelil obvinění z pletich při zadávání veřejných tendrů a zneužití pravomoci, uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Musí to však ještě schválit soud. Baláč přitom vinu od začátku odmítal. Otočil poté, co ho policie navrhla začátkem července obžalovat. Podle jeho obhájce se podařilo najít kompromis. Původní zpráva Praha 0:30 9. listopadu 2021

„Ano, je to tak. Byla uzavřena minulý týden,“ řekl pro iROZHLAS.cz advokát Michael Bartončík, který v kauze kolem resortních zakázek náměstka pro ekonomiku a IT Jana Baláče zastupuje.

Současně upozornil, že se k celé věci musí vyjádřit ještě soud. „Pan státní zástupce podal návrh k soudu a nyní čekáme, až svolá zasedání, ve kterém to bude projednáno,“ pokračoval.

Institut dohody o vině a trestu má zrychlit a zjednodušit trestní řízení. Obviněný musí slíbit, že se přizná k trestnému činu, a na oplátku dostane mírnější trest. Za jakých podmínek Baláč dohodu s pražským vrchním státním zastupitelstvím, které případ dozoruje, uzavřel, Bartončík zatím nechtěl říct. „To bych nerad, dokud se k tomu nevyjádří soud,“ uvedl advokát.

Policie Baláče začala stíhat loni na konci února poté, co zasahovala v pražském sídle ministerstva práce a sociálních věcí. Kvůli zakázkám na informační systémy pro výplatu dávek ho obvinila z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozilo mu až 12 let za mřížemi.

Spolu s Baláčem byl obviněn také manažer resortu pro kyberbezpečnost Karel Macek.

IT systémy zajišťuje pro ministerstvo práce už od roku 1993 firma OKsystem. Resort se ji před deseti lety rozhodl vyměnit, dosud se mu to ale nepodařilo. Od letoška měl přitom začít fungovat nový jednotný informační systém. Původně měl běžet od roku 2017 a přijít na 1,5 miliardy korun. Postupně se cena navýšila o miliardu, spuštění se plánovalo k lednu 2021.

Hledání kompromisu

Policie měla za to, že Baláč nabídl úplatek nebo náhradní zakázku firmě DXC Technology, která se za to nechá vyloučit ze soutěže o lukrativní tendr. Úředník ale obvinění od začátku odmítal. Loni v dubnu pro Radiožurnál řekl, že nikomu úplatek nenabízel a že jen chtěl dovést do konce výběrové řízení, které se ministerstvu už tři roky nedařilo uzavřít.

Úplatek kvůli IT zakázce Podle vyšetřovatelů nabídl firmě DXC Technology úplatek nejprve šéf kybernetické bezpečnosti ministerstva Karel Macek v restauraci. Druhou nabídku dal podle nich přímo ve své kanceláři v budově resortu náměstek pro IT Jan Baláč. Ve hře byla lukrativní zakázka na provoz IT systémů na výplatu dávek, který od 90. let zajišťuje firma OKsystem. Pokud by se z tendru DXC Technology nechala vyloučit, měla podle kriminalistů získat tři miliony korun rovnou nebo 10 milionů korun za jinou zakázku. Detaily z policejního vyšetřování už dříve popsal Radiožurnál.

„S tím, co je napsáno ve sdělení obvinění, zásadně nesouhlasím. Podle toho, co je mi kladeno za vinu, jsem se měl údajně připravovat na způsobení škody státu přesahující částku 0,5 miliardy korun, což považuji za absurdní,“ prohlásil Baláč. Současně však připustil, že při vyjednávání nezvolil vhodný způsob.

Nakonec ale přišel obrat: Baláč se rozhodl uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Jeho krok přišel poté, co policie začátkem července vyšetřování uzavřela a navrhla náměstka obžalovat. „Klient vždycky říkal, že k nějakému pochybení došlo. Byla to jenom otázky míry a motivace, která byla sporná,“ zdůvodnil postup Bartončík.

Že by však Baláč plně přiznal vinu, advokát nepotvrdil. „To není až tak úplně jednoznačné. V rámci dohadovacího procesu s panem státním zástupcem došlo k nalezení kompromisu a ten se projevil v rámci dohody,“ doplnil Bartončík.

Škoda půl miliardy

Server iROZHLAS.cz se na celou záležitost zeptal také dozorujícího státního zástupce Zdeňka Matuly, ten na dotazy zatím nereagoval. Na jakém trestu se tedy s Baláčem dohodli a zda by nynější zvrat mohl vést například k rozšíření okruhu obviněních, není jasné.

Policie škodu, kterou měl stát utrpět, předběžně vyčíslila na zhruba půl miliardy korun. Odpovídá tak částce, o kterou byla nabídka firmy DXC levnější než nabídka druhého uchazeče, tedy OKsystemu.

Resort smlouvu s OKsystemem několikrát prodlužoval. Za stav informačních systémů a závislost na jediném dodavateli sklízí dlouhodobě kritiku.

Po loňské policejní razii na ministerstvu označil premiér Andrej Babiš (ANO) situaci na ministerstvu za velký problém a chtěl po ministryni Janě Maláčové (ČSSD) vysvětlení. Maláčová se s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) tehdy shodla na tom, že policejní zásah není důvodem pro její odstoupení z funkce.

Ministryně oba obviněné vysoce postavené úředníky postavila mimo službu a premiéra Andreje Babiše (ANO) požádala kvůli zajištění informačních systémů v gesci resortu o svolání Bezpečnostní rady státu. Předseda vlády k tomu ale neviděl důvod. Vzkázal, že Maláčová musí zvládnout systémy zajistit sama a že za ně nese odpovědnost.