‚Přiznal se, aby mohl normálně žít.’ Exnáměstek pletichařil s IT zakázkami, Maláčová ho přesto brání

„Pan Baláč je pro mě nikoliv viník pletich, ale jejich obětí." Tak hodnotí bývalá šéfka resortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) to, že se její bývalý náměstek Jan Baláč přiznal k pletichám v takzvané kauze IT zakázek. Jeho roli v případu, v němž jde o informační systémy na výplatu dávek, popisuje dohoda o vině a trestu. Tu na začátku března stvrdil soud a server iROZHLAS.cz ji má k dispozici. Praha 5:00 2. dubna 2022

„Jen zopakuji to, co jsem už říkala. V momentě, kdy celý proces, to znamená soudní stvrzení dohody, doběhne do konce, tak se k celé záležitosti velmi podrobně, obšírně vyjádřím.“

Je to čestný člověk, měl složitý úkol, brání Maláčová svého náměstka. Ten přiznal vinu v kauze IT zakázek Číst článek

To Jana Maláčová, tehdejší ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD, mimo jiné uvedla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz v listopadu.

Jí podřízený náměstek Jan Baláč tehdy uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Zjednodušeně řečeno tak přiznal, že v kauze IT zakázek postupoval v rozporu se zákonem. Výměnou za to vyfasoval mírnější podmíněný trest.

Na začátku března jeho dohodu o vině a trestu se žalobcem stvrdil pražský městský soud. „Jednak se dopustil pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky (…), jednak se dopustil jednání, které záleželo v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu,“ stojí v dokumentu, který má redakce k dispozici. S dovětkem, že „k pokusu ani k dokonání zvlášť závažného zločinu nedošlo“.

Baláč se díky přiznání dočkal mírnějšího trestu – v příštích třech letech nesmí spáchat žádný zločin, jinak půjde do vězení na dva roky. Pět let nesmí pracovat ve státní správě a vedle toho musí zaplatit pokutu 500 tisíc.

Oběť pletich

Redakce iROZHLAS.cz se kvůli vyjádření snažila Maláčovou v minulých čtrnácti dnech opakovaně kontaktovat přes telefon. S dotazy jí zaslala také několik SMS. A to právě proto, že bývalá ministryně už v listopadu slíbila, že až dohodu stvrdí soud, „obšírně se vyjádří“.

„Ve své pozici náměstka pro IT jsem vždy jednal v dobré víře a v zájmu občanů i státu. Bohužel moje jednání v jednom případě nebylo v souladu s pravidly. Nesledoval jsem žádný vlastní prospěch, mým úmyslem nebylo způsobit státu škodu,“ řekl u soudu Jan Baláč | Zdroj: ČSSD / iROZHLAS.cz

Maláčová nejdřív nereagovala. Po urgencích nakonec zaslala alespoň vyjádření v SMS. „Podle mě se pan Baláč přiznal, aby mohl celou záležitost spojenou s jeho obviněním co nejdříve uzavřít a mohl opět normálně žít,“ podotkla nyní pro iROZHLAS.cz.

Podle ní se chtěl vyhnout soudnímu řízení, které by se mohlo dlouho táhnout. „Jak dlouho musí člověk v Česku čekat na spravedlnost? Jen kauza paní Parkanové se vlekla 10 let…,” připomněla Maláčová trestní stíhání bývalé ministryně obrany v kauze CASA, které skončilo teprve před několika týdny osvobozujícím verdiktem.

V listopadu Maláčová o Baláčovi říkal, že je to „čestný člověk“. Ačkoliv se její bývalý podřízený a spolustraník z ČSSD formou dohody o vině a trestu přiznal, stále trvá na jeho nevině. „Pan Baláč je pro mě nikoli viníkem pletich, ale jejich obětí,“ dodala nyní.

Doma na překážkách

Jan Baláč zůstal po obvinění na úřadu tzv. na překážkách. Zproštěn služby byl exnáměstek na konci února 2020 poté, co ho začala stíhat policie. Služební poměr byl ale ukončen až 30. listopadu loňského roku na jeho žádost. Tedy až po 21 měsících.

‚Výplata dávek je zajištěna.‘ Resort dal OKsystemu zakázku za 672 milionů na IT opět bez soutěže Číst článek

Maláčová to ale za pochybení nepovažuje. „To, že zůstal po vznesení obvinění na překážkách je standardní postup podle služebního zákona,“ uvedla. V minulosti přitom například požadovala, aby po obvinění v kauze Čapí hnízdo odešel z funkce premiéra Andrej Babiš (ANO). Baláče ale hájila ještě loni v listopadu poté, co se víceméně přiznal, když přistoupil na dohodu o vině a trestu.

Měření dvojím metrem v tom ale bývalá šéfka resortu práce nevidí. „Pan Babiš je politik, pan Baláč byl úředník. Postup u úředníků jasně definuje zákon o státní službě,“ dodala.

Celých 21 měsíců byl tehdejší náměstek mimo službu a pobíral plat, i když jen snížený. „Ode dne zproštění výkonu služby na základě zahájení trestního stíhání přísluší státnímu zaměstnanci podle zákona 50 % jeho měsíčního platu. Zároveň platí, že tato část se zvýší o 10 % na každou vyživovanou osobu, nejvýše však do 80 % měsíčního platu,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva Eva Davidova.

Konkrétní částku, která byla Baláčovi za tu dobu vyplacena, mluvčí neupřesnila. A úřad ji nesdělil ani na dotaz položený prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. Davidová jen uvedla, že bývalému náměstkovi nebyla vyplacena žádná odměna.

Baláčovy pletichy

Kauza IT zakázek a role Baláče v ní byla v minulosti v médiích popsána několikrát. Celý případ se točí kolem lukrativní zakázky na správu IT systémů na výplatu dávek, který od 90. let zajišťuje firma OKsystem.

Kauza IT zakázek Policie Baláče začala stíhat na konci února 2020 poté, co zasahovala v pražském sídle ministerstva práce a sociálních věcí. Kvůli zakázkám na informační systémy pro výplatu dávek ho obvinila z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozilo mu až 12 let za mřížemi. Spolu s Baláčem byl obviněn také manažer resortu pro kyberbezpečnost Karel Macek Začátkem července policie ukončila vyšetřování kauzy IT zakázek a navrhla oba muže obžalovat. Baláč však nakonec přistoupil na dohodu o vině a trestu. „Klient vždycky říkal, že k nějakému pochybení došlo. Byla to jenom otázky míry a motivace, která byla sporná,“ zdůvodnil aktuální postup jeho advokát Michael Bartončík, podle něhož „došlo v rámci dohadovacího procesu s panem státním zástupcem k nalezení kompromisu.“

Do tendru se vedle zmíněné společnosti OKsystem přihlásila také firma DXC Technology, která přišla s výrazně nižší nabídkou. Nejprve šéf kybernetické bezpečnosti ministerstva Karel Macek – který byl v kauze taktéž obžalovaný a probíhá s ním soud – a poté i Baláč měli firmě DXC Technology nabídnout úplatek, pokud z veřejné zakázky odstoupí.

„Obviněný (vyzval) Mgr. Bc. et Bc. R. B., aby sdělil, za jakých podmínek by se nechala společnost DXC vyloučit jako účastník ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku IS DAV II, přičemž byl srozuměn s tím, že v takovém případě budou vytvořeny podmínky pro zadání veřejné zakázky druhému uchazeči společnosti OKsystem.“

Tak například popisuje Baláčovy prohřešky proti zákonu dohoda o vině a trestu, kterou redakce iROZHLAS.cz získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a kterou zveřejňuje v plném znění. Celý dokumentem také prostupují inciály K. M. Tedy výše zmíněného ředitele kybernetické bezpečnosti Macka, jehož roli nyní projednává v klasickém soudním řízení pražský městský soud.

Proplacená faktura

Schůzek, na kterých se tendr řešil, bylo několik. Podle dohody jejich sérii zahájil právě Macek, který se měl jako první ještě v prosinci 2019 sejít s jiným bývalým vysokým úředníkem ministerstva práce Jiřím Károlym s tím, ať „zajistí a domluví u Mgr. Bc. et Bc. R. B., že společnost DXC nebude nadále usilovat o předmětnou veřejnou zakázku“.

Další, na které Baláč poprvé požádal firmu DXC Technology o odstoupení výměnou za jiné finanční plnění, proběhla 7. ledna 2020 přímo v kanceláři na ministerstvu a vyvolal jí zmíněný R. B., který společnost zastupoval. Podle serveru Seznam Zprávy jde o Roberta Baxu, bývalého náměstka pro IT na resortu práce a architekta celého dávkového systému.

Právě na ní Baláč položil Baxovi otázku, za jakých podmínek je firma DXC Technology ochotná odstoupit z výběrového řízení. Zhruba týden na to se s Baxou měl podle dokumentu sejít Macek v restauraci. „Mgr. Bc. et Bc. R. B navrhl konkrétní způsob, jakým by k vyloučení uchazeče DXC mohlo dojít, aniž by to navenek vyvolalo pochybnosti o regulérnosti zadávacího řízení,“ stojí v dokumentu.

O další zhruba 14 dnů později, na konci ledna, se s Baxou sešel opět Baláč. Tentokrát schůzka už neprobíhala v jeho kanceláři, ale v restauraci: „Obviněný navrhl Mgr. Bc. et Bc. R. B., aby společnost DXC neodpověděla na vznesené dodatečné dotazy ze strany MPSV, které byly tímto setkáním DXC doručeny, čímž by umožnila nechat se vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.“

Baláč podle dohody navíc vznesl na této schůzce další požadavky. Například aby se firma neúčastnila dalšího plánovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku, která měla na resortu zajistit podporu, nutný rozvoj a také ukončení jedné informační aplikace na vyplácení dávek.

Obviněný náměstek Baláč: Zastupovat soukromou firmu, zřejmě bych byl za svou iniciativu odměněn Číst článek

Výměnou za to mělo ministerstvo proplatit faktury, o kterých se s firmou dosud přelo. „Obviněný nabídl Mgr. Bc. et Bc. R. B., že MPSV společnosti DXC uhradí jí vystavené a dosud z důvodu rozparování na straně MPSV neuhrazené faktury za přípravu dat pro migraci spisů z aplikace OKcentrum (…) v hodnotě celkem 3 209 041 Kč,“ stojí dále v dohodě.

Vedle toho mu nabídl kompenzaci za jeden z dodatků ke smlouvě, který ještě firma nesplnila a o který už ministerstvo nemělo zájem. Na poslední schůzce 11. února, opět v restauraci, Baláč Baxovi řekl, že ministerstvo za tenhle konkrétní krok zaplatí firmě 10 procent z hodnoty nerealizovaného dodatku, tedy přibližně 4 miliony korun.

„Obviněný byl srozuměn s tím, že kdyby se společnost DXC nechala vyloučit, resp. by ze zadávacího řízení sama odstoupila (…), otevřela by se tím možnost pro společnost OKsystém a.s. získat prospěch v podobě zadání zakázky a její následné realizace (…) nejméně ve výši 10 000 000 Kč,“ stojí v závěru dohody.

Firma DXC ale nakonec z tendru neodstoupila.

Nevhodný způsob

Baláč od začátku tvrdil, že nikomu úplatek nenabízel a že se jen snažil dovést do konce výběrové řízení, které se ministerstvu už tři roky nedařilo uzavřít a na jehož zadání přitom už nebylo moc času. V dubnu 2020 v rozhovoru pro Radiožurnál připustil, že při vyjednávání nezvolil vhodný způsob.

„Dle mého bytostného přesvědčení jsem vždy jednal právě naopak tak, aby České republice nejen žádná škoda nevznikla, ale aby byly IT projekty na MPSV pro stát co nejvýhodnější. S ohledem na stav, v jakém jsem je zdědil, to byl tanec mezi vejci,“ řekl například tehdy.

Baláč také několikrát zopakoval, že nesledoval vlastní prospěch. „Jednal jsem možná příliš „manažersky“. Kdybych nezastupoval stát, ale soukromý subjekt, byl bych pravděpodobně za svou iniciativu směřující k vyřešení krizové situace odměněn,“ uvedl také.