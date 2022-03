Podmínka a půl milionu. Soud potvrdil exnáměstkovi Maláčové dohodu o vině a trestu

Bývalý náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Jan Baláč přijal v kauze IT zakázky na výplatu dávek dvouletou podmínku, peněžitý trest 500 tisíc korun a pětiletý zákaz výkonu funkcí ve státní správě. Jeho dohodu se státním zástupcem v pondělí pravomocně schválil soud. Devětatřicetiletého manažera uznal vinným z pletich při zadání veřejné zakázky a z přípravy ke zneužití pravomoci. Praha 13:03 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Baláč se rozhodl uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Baláč na ministerstvu působil za exministryně Jany Maláčové (ČSSD). „Ve své pozici náměstka pro IT jsem vždy jednal v dobré víře a v zájmu občanů i státu. Bohužel mé jednání v jednom případě nebylo v souladu se zákonnými pravidly,“ zdůraznil Baláč u pražského městského soudu s tím, že celé situace lituje.

„Nesledoval jsem žádný vlastní prospěch, chtěl jsem vyřešit mnohaletý patový stav, do kterého se MPSV dostalo a ve kterém neexistovalo žádné zákonné řešení pro další provoz IT systému.“

Kvůli systému pro vyplácení dávek zasahovala na ministerstvu policie v únoru 2020. Následně obvinila Baláče a šéfa ministerského oddělení bezpečnosti informací Karla Macka. Ten se na vině a trestu nedohodl a soud začne jeho skutek tento měsíc projednávat v hlavním líčení.

Macek podle obžaloby nabízel úplatek nebo náhradní zakázky za to, že se firma DXC Technology (dříve Hewlett-Packard) stáhne z výběrového řízení. O věci poté podle pondělního rozsudku jednal i Baláč, a to s někdejším náměstkem na ministerstvu Robertem Baxou, který přešel právě do DXC.

„V situacích, které byly předmětem vyšetřování, mě nikdy nenapadlo, že bych se mohl pohybovat mimo zákonný rámec. Na soukromých schůzkách jsem neříkal nic jiného, než co jsem mnohokrát předtím komunikoval veřejně,“ sdělil k tomu v pondělí Baláč v písemném vyjádření.

Hrozící škoda 555 milionů

Kriminalisté původně vyčíslili hrozící škodu na 555 milionů korun jako částku, o kterou byla nabídka DXC levnější než nabídka druhého uchazeče, firmy OKsystem. Podle státního zástupce ale škoda nevznikla a po Baláčovi ji nevyžadoval ani zmocněnec ministerstva.

Počítačový systém, jímž se řídí vyplácení sociálních dávek, vytvořil a spravuje OKsystem už od 90. let. Od roku 2017 mělo mít ministerstvo podle plánů systémy nové, dosud je ale nemá.

Smlouvu s OKsystemem tak několikrát prodlužovalo. Za stav informačních systémů a závislost na jediném dodavateli sklízí ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě kritiku.

„Přeji mým nástupcům, aby z této složité situace dokázali najít cestu ven. Jsem přesvědčen, že je to v zájmu nás všech daňových poplatníků. Stále věřím, že si Česko zaslouží moderní a rychlý systém rozdělování rodičovské, příspěvku na péči a bydlení a dalších dávek sociální podpory,“ vzkázal Baláč.

Česká justice v minulosti potrestala kvůli IT zakázkám i někdejšího prvního náměstka ministerstva Vladimíra Šišku. Policie ho stíhala v pěti různých věcech, soudy ho uznaly vinným ve dvou případech: zmanipulování ministerských zakázek pro firmu Fujitsu a vydírání firmy Oksystem. Uložily mu čtyřleté vězení. Kvůli Šiškovým kauzám rezignoval v říjnu 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09).