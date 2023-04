Andrej Babiš si dělá, co chce. Nebudeme to tolerovat, říká místopředseda Poslanecké sněmovny Bartošek

Poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš podle stížnosti místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL) hrubě porušil jednací řád Sněmovny, když počátkem března nerespektoval povolenou délku vystoupení a odmítl opustit řečniště. Jaké jsou konkrétní body stížnosti? Co je potenciálním trestem pro Andreje Babiše? Rozhovor s Janem Bartoškem, který stížnost podal, vedl Tomáš Pancíř. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:48 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bartošek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co všechno obsahuje vaše stížnost na Andreje Babiše? Na které jeho konkrétní činy a výroky si stěžujete?

Jedná se konkrétně o dvě stížnosti. První se týká jeho nehorázného chování, když jsme projednávali valorizaci důchodů. Tehdy zablokoval jednání Sněmovny, s pomocí dalších poslanců obsadil řečnický pultík a znemožnil vystupování jiných poslankyň a poslanců přihlášených do diskuse.

Odmítal pokyny řídícího schůze. To se tehdy týkalo mě a já jsem přesvědčen, že to je naprosto bezprecedentní chování, které není možné přehlížet a přecházet.

Druhá stížnost se týká Babišových výroků během tohoto týdne. Mluvil o tom, že České poště chybí peníze. Podle něj proto, že když se dělal kontrakt s ČSOB, proběhla výměna všimného, doslova to nazval úplatkem ve výši 300 milionů. Odmítám, aby kohokoliv tímto způsobem urážel nejen on, ale kdokoliv jiný.

To, že máme jako poslanci imunitu, nás neopravňuje k tomu, abychom lhali, uráželi a říkali takové nesmysly. Jsem pevně přesvědčen, že jestliže se někdo rozhodne takto chovat, může, ale musí za to nést následky. Není možné takové chování přecházet.

Vážné výroky

Máte opravdu pocit, že výroky týkající se záležitosti z minulosti - kontraktu mezi Českou poštou a ČSOB -, které zazněly během schůze a neobjevily se zásadně v dalších médiích, byly opravdu tak vážné, aby bylo nutné si stěžovat imunitnímu výboru?

S tímto chováním nesouhlasím, protože si myslím, že by urazilo kohokoliv, kdyby byl osočen z přijetí úplatku. Bez jakéhokoliv důkazu, bez jakékoliv opory. Je to velmi dehonestující a nefér. A já jsem se rozhodl, že značku KDU-ČSL budu bránit, protože nenechám Andreje Babiše, aby tyto lži pouštěl do světa. Je to nepřijatelné.

K blokování řečniště došlo v rámci vyhrocené mimořádné schůze ke snížení valorizace důchodů. Tehdy jste jednali v průběhu nocí. Jako koalice jste omezili dobu projevů poslanců, nakonec i dobu projevů těch, kteří mají přednostní právo, což podle opozice neumožňuje jednací řád. Nebylo to jednání ze všech stran zbytečně vyhrocené? Má smysl se k tomu takto vracet?

Je nutné se k tomu vracet, protože v minulém volebním období jsme kvůli vyhroceným emocím byli v jednacím sále svědky rvačky. To, jak se choval Andrej Babiš, když zablokoval jednání Sněmovny a znemožnil dalším poslancům vystupovat, ukazuje, že si prostě dělá, co chce. To nejde.

V minulosti jsme byli svědky toho, že Petr Fiala vystupoval v rámci obstrukcí, které jsou samozřejmě legitimní právo opozice v parlamentní demokracii, ale taky se řeklo, že se stanovil čas na hlasování, a byl přerušen. Bylo mu odňato slovo. Petr Fiala tehdy musel odstoupit od řečnického pultu a šlo se hlasovat.

„Takto zablokovat jednání parlamentu? Chaos, naprosto bezprecedentní a netolerovatelný.“

Jediná autorita, která může rozhodnout, zda byl, nebo nebyl porušen jednací řád, je Ústavní soud. Ale toto je legitimní postup. Andrej Babiš měl možnost si stěžovat na tento postup, ale tímto způsobem zablokovat jednání parlamentu? To je chaos, naprosto bezprecedentní a netolerovatelný.

Výchovná pokuta

Ve čtvrtek jste řekl, že chcete, aby mandátový a imunitní výbor přiměl Andreje Babiše k omluvě a aby mu dal pokutu 30 tisíc korun. Myslíte, že bude mít v jeho případě tato pokuta výchovný charakter, když bude stržena z jeho platu? V situaci, kdy dlouhodobě prohlašuje, že svůj plat posílá samoživitelkám.

Bavíme se o člověku, který je miliardář. Tu částku může určitě zaplatit z jiných peněz než z platu poslance. Výchovný charakter to bude mít nejen pro něj, ale i pro všechny ostatní. Bude to jasný signál i směrem do Poslanecké sněmovny, kdy si řekneme, že jako poslanci toto chování nebudeme tolerovat, že toto chování mezi sebou nechceme.

Stejně tak nechceme, aby se lhalo, když někdo mluví veřejně. Když lidi vidí, jak se chováme v Poslanecké sněmovně, tak si mnohdy řeknou - když se oni můžou takto chovat, proč bychom se měli chovat jinak?

Jsem naopak přesvědčen, že Sněmovna by měla být prostředím, které motivuje v pozitivním slova smyslu, ne že v ní bude převládat hrubost a arogance. To přece není svět, ve kterém chceme žít, není to vzor pro naše rodiny, pro naše děti. Prostě to není normální a musíme se proti tomu postavit.

Opravdu si myslíte, že stížnost na Andreje Babiše k mandátovému a imunitnímu výboru bude mít takový efekt, že ke svým projevům začne přistupovat jinak?

Vždycky máte v životě několik řešení a je na vás, jak se rozhodnete. Já jsem měl možnost nad tím mávnout rukou a říct si, že jiný nebude, ještě to nějakou dobu přežijeme a jdeme dál. Ale co to vyvolá? Bude to bráno jako slabost, řekne si: Dobře, toto mi prošlo. Tak já příště ještě přitlačím, ještě víc si vymyslím a ještě víc můžu lidi urazit.

Stejně jako když směrem k poslanci Kalouskovi říkal, že je ožrala. Není možné takto urážet lidi kolem sebe. Je to stejné jako ve výchově. Buď dětem nastavíte hranice, budete jim říkat, co je pro ně dobré a co je pro ně nebezpečné.

Tak je vychováte a uvedete do života. Nebo jim nedáte hranice a v konečném důsledku ty děti poškozujete, protože nebudou umět rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Budu volně parafrázovat T.G. Masaryka: Nechť je náš národ vzdělaný, kulturní a mravní. Tady se bavíme o rovině morálky. To je něco, co nenacpete do paragrafu, ale je to naprosto zásadní živná půda pro dobré fungování společnosti.