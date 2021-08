Premiér se snaží jmenováním šéfa BIS promlčet, není schopen rozhodnout ani diskutovat, říká Bartošek

Schůze sněmovního bezpečnostního výboru k postupu výběru ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) se v pátek s největší pravděpodobností neuskuteční. O svolání výboru požádal premiér Andrej Babiš (ANO), podle předsedy Radka Kotena (SPD) k tomu ale neexistuje zákonný důvod a žádá o doplnění žádosti. „Vyvolává to spoustu spekulací. Jako kdyby to premiér ani projednat nechtěl,“ soudí poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). Interview Plus Praha 19:58 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bartošek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Člen bezpečnostního výboru sněmovny vysvětluje, že vláda má nejprve projednat a navrhnout konkrétní jméno, které má následně projednat bezpečnostní výbor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Lukáše Matošky s Janem Bartoškem (KDU-ČSL)

„Je velmi smutné, že panu premiérovi i s tím aparátem, který má za sebou, dostatečně nevysvětlili, jak funguje zákon o nominování šéfa tajné služby a jak má postupovat,“ zdůrazňuje Bartošek.

„Z kroků, které činí pan premiér, potažmo prezident, se zdá, že vůle ke jmenování nového šéfa BIS není. Nejvíce smutné mi na tom připadá, že z celého jmenování šéfa jedné z našich tajných služeb se stává politikum. Místo aby to byla otázka veskrze odborná,“ dodává.

„Jeden ze základních nástrojů hybridní války je zpochybnění důvěry občanů v instituce, které chrání demokracii.“ Jan Bartošek

Bartošek tvrdí, že přichází-li Andrej Babiš s jiným řešením, než počítá zákon, stává se aktivním hráčem hybridní války, který koná proti zájmům země. „Jeden ze základních nástrojů hybridní války je zpochybnění důvěry občanů v instituce, které chrání demokracii,“ upozorňuje.

Premiér ustupuje prezidentovi

Michal Koudelka by podle něj měl v čele BIS pokračovat, je to však v kompetenci vlády, která může navrhnout i jiné jméno. „Upřednostnil bych, aby premiér a vláda respektovali zákon, který se týká jmenování šéfa tajných služeb. To, že se tím snaží promlčet, je jedno z nejhorších možných řešení,“ upozorňuje.

„Andrej Babiš není schopen věci rozhodnout a o složitých věcech diskutovat. V konečném důsledku to ukazuje, že je slabý.“ Jan Bartošek

„Věděli jsme od ledna, že mandát šéfovi BIS končí. Když na to byl čas a prostor, chtěl jsem k tomuto tématu svolat schůzi bezpečnostního výboru a zařadit tento bod na program jednání sněmovny. Vždycky to bylo zamítnuto hlasy ANO, komunistů, SPD a sociální demokracie,“ připomíná.

Předseda vlády by rád rozhodnutí nechal až na příští vládu, podle Bartoška je to ale projev premiérovy slabosti. „Není schopen věci rozhodnout a o složitých věcech diskutovat. V konečném důsledku to ukazuje, že je slabý, ustupuje prezidentovi a náš parlamentní systém převrací do prezidentského,“ doplňuje.

Babiš prezidentovi Miloši Zemanovi doporučil, aby si Koudelku vyslechl.

„S panem prezidentem se setkal premiér, následně šéf SPD a dozvěděli jsme se, že z Hradu budou dodány materiály, které mají mluvit proti šéfovi BIS. Z celého příběhu vyplývá, že místo diskuze je Hrad připraven dodat kompromitující materiály než hledat řešení,“ uzavírá.

Můžou okolnosti jmenování nového šéfa BIS ovlivnit vyšetřování kauzy muničního skladu ve Vrběticích? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.