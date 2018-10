Spolupráce se středopravými stranami? Důležité je začít od komunálních voleb, říká Jan Bartošek

Lidovci jsou podle posledních průzkumů na hranici volitelnosti do sněmovny. Co na to říká Jan Bartošek, který chce být příštím lidoveckým předsedou? „ Je potřeba vymyslet strategii, jak uspět a posílit,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Praha 17:03 24. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít