ANO a SPD paralizovaly Sněmovnu, Babiš chce vypadat jako mučedník, popisuje místopředseda Bartošek

Místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) považuje současné vztahy mezi vládou a opozicí za nejhorší, jaké v parlamentu pamatuje. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz se vrací i k pátečnímu zablokování Sněmovny, kdy se kolem Andreje Babiše (ANO) odmítajícího opustit řečniště seskupili opoziční poslanci. Nastiňuje i plány na změnu jednacího řádu Sněmovny. „Pokud chce poslanec něco říct, nemusí mluvit pět hodin," popisuje možné změny. Rozhovor Praha 19:02 8. března 2023

V pátek večer jste byl jako předsedající u toho, když poslanec Andrej Babiš (ANO) odmítl opustit řečnický pult. Vypnul jste mu mikrofon a žádal ho, aby odešel. Měl jste v tu chvíli úplně jasno, jak se zachovat?

Na mě to dělalo dojem, že chce být vyveden ochrankou. Odmítám z něj ale dělat mučedníka. Je to člověk, který nerespektuje pravidla. Striktně jsem se držel jednacího řádu, on měl uvolnit řečnický pult, aby mohli vystoupit řádně přihlášení kolegové.

Pultík blokoval, ale některé přihlášené poslankyně k pultíku mohly dojít. Diskuse tak mohla normálně pokračovat, ale ze strany Andreje Babiše to byla pouhopouhá laciná demonstrace síly a nerespektu k řídícímu schůze, k jednacímu řádu a k Poslanecké sněmovně jako takové.

To je na tom asi to nejsmutnější. Na mě to dělalo dojem, jak když si Babiš myslí, že je nad pravidly a že pravdu bude mít ten, kdo bude drzejší, kdo bude víc křičet a kdo bude víc silově prosazovat svoji vůli.

Bavíme se poté, co daly senátní kluby najevo, že horní komorou parlamentu nejspíš projde vládní novela, která snižuje červnovou valorizaci důchodů z předpokládaných 1770 korun na 760. Jak moc jste byli na podpoře ze Senátu předem domluveni? V úterý totiž senátní ústavně-právní a sociální výbory novelu nepodpořily.

Se senátory jsme o tom hovořili několik týdnů, nebylo to pro ně překvapení. Celý zákon jsme s nimi komunikovali směrem k tomu, aby novelu Senát schválil. Na všechny otázky, které pokládali, se odpovědělo.

Novela nyní zamíří k novému prezidentu Petru Pavlovi. Máte nějaký plán B pro případ, že by ji vetoval? Protože to byste ji poté nestihli znovu prohnat přes Sněmovnu a Senát a důchody by se zákonně zvýšily o zákonných 1770 korun.

V případě, že to bude vetovat pan prezident, tak samozřejmě zákon nebude schválen, tím příběh končí a vzniká náklad státního rozpočtu.

Jde o to, že to není jednorázový výdaj státního rozpočtu, ale stává se to mandatorním (povinným) výdajem, který v horizontu dalších deseti let znamená výdaj něco kolem 600 miliard, což je enormní zatížení veřejných financí. Bavíme se o dlouhodobě udržitelném státním rozpočtu České republiky. To je, oč tu běží.

V případě, že to prezident vetuje a důchody naskočí o plnou valorizaci, budete se snažit snížit i ty příští valorizace?

Jednoznačně ano. O systému valorizací bude potřeba diskutovat v druhém pololetí letošního roku a připravit na to potřebnou legislativu. Pokud vím, tak o systému valorizací nejen důchodů je připraveno jednat i opoziční hnutí ANO. Očekávám diskuzi.

Nejhorší vztahy

Jaké jsou teď ve Sněmovně vztahy mezi vládou a opozicí?

Za sebe můžu říct, že pro mě osobně to je asi nejhorší období za celou dobu, co v Poslanecké sněmovně jsem. Babiš se nedávno nechal slyšet, že zažijeme peklo a úměrně tomu se ANO i SPD chová. Vidím u nich nulovou kooperaci, dochází z jejich strany ke svolávání mimořádných schůzí, kterými blokují řádné jednání Poslanecké sněmovny a i řadu bodů blokují do té míry, že nejsme schopni prosazovat zákony. To je proti principu demokracie.

Demokracie je o tom, že většina vládne a zachovává práva menšiny. Na druhou stranu menšina nemá právo zablokovat prosazování vůli většiny. To se bohužel v současné době děje a jsem přesvědčený, že to poškozuje parlamentní demokracii v České republice a poškozuje to i důvěru lidí v parlament. A je to všechno důsledek chování hnutí ANO.

Je to důsledek chování hnutí ANO, a ne SPD? Berete to tak, že ANO je teď z obou opozičních stran ve vztahu k vám to horší?

Obě hnutí se chovají podobně, že blokují projednávání Poslanecké sněmovny, ale kdo nejvíc vyhrotil situaci v Poslanecké sněmovně, je hnutí ANO a především Babiš. Když jdete do politiky, je to podobné jako ve sportu. Je důležité umět vyhrávat a je důležité dokázat přijmout prohru. To patří k životu i k politice.

V okamžiku, když neumíte přijmout prohru a Babiš nevstřebal ani prohru v parlamentních volbách, ani prohru v prezidentských volbách a je veden jedinou touhou pomstít se, tak to samozřejmě není dobrá motivace.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

V minulém volebním období jste byl předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL, do velké míry jste tak měl na starosti zákulisní vyjednávání mezi tehdejší vládou vedenou ANO i zbytkem opozice, kde seděla mimo jiné i SPD. Z vašich zkušeností, jak se posunuly vaše vzájemné vztahy?

V minulém volebním období bylo několik zákonů, o kterých jsme jasně tehdy vládnoucímu hnutí ANO řekli, že jsou pro nás klíčové a strategické a že uděláme všechno pro to, abychom zabránili jejich projednání.

Nebylo jich mnoho, ale jeden z nich byl například to, že jsme zabránili, aby jadernou elektrárnu Dukovany dostavovalo Rusko nebo Čína, protože jsme to vnímali jako bezpečnostní riziko a dnes se jasně ukazuje, že jsme měli pravdu.

Stejně tak jsme se vymezovali a blokovali jsme dovolbu některých radních České televize, protože nebylo možné garantovat, že po volbě zůstane Rada ČT nezávislá. Ale řadu zákonů jsme byli schopni vyjednávat a neparalizovali jsme Sněmovnu. V současnosti ANO ve spolupráci s SPD blokuje projednávání takřka čehokoliv a v tom je obrovský rozdíl, že já osobně z jejich strany vnímám takřka nulovou toleranci, a to je špatně.

Není možné, aby menšina bránila většině prosazovat volební program, ke kterému získala mandát od voličů, kterých bylo jednoznačně víc.

Změny v jednacím řádu

Po zkušenosti z minulého týdne… Přišel čas na změnu jednacího řádu? Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vás jako předsedkyně Sněmovny před několika měsíci pověřila vedením pracovní skupiny, která má tyto změny vyřešit.

Jednací řád je nutné upravit do té míry, aby se jednání Sněmovny zefektivnilo. Ale bohužel, SPD mi napsalo, že nic měnit nechce, a ANO se k tomu ani nevyjádřilo, jejich zástupce mi neodpověděl.

Jaké změny v jednacím řádu prosazujete?

Dovedu si představit, že některé změny mohou být technického rázu, některé změny mohou být zásadní. Jedna změna může být v tom, že upravíme třetí čtení, to znamená finální čtení zákona, aby se mohlo číst ve středu a v pátek celý den, ne do 14.00 jako nyní.

Upravíme interpelace tak, aby byly každý den od středy do pátku, od osmi do devíti ráno, aby byla garance přítomnosti ministrů. Dnes je to jen jeden den, řada ministrů v té době bývá třeba na pracovních zahraničních cestách a nemůže se interpelací zúčastnit, což je škoda. Přicházíme s návrhem, aby bylo garantováno, že daní ministři budou na interpelacích. Času na interpelace bude víc, chceme lehce zkrátit čas na otázku i na odpověď, aby to bylo zajímavější a interaktivní.

A potom jsou samozřejmě věci, které jsou složitější, to je například otázka omezení přednostních práv. Na druhou stranu, řekněme si upřímně, každý, kdo chce něco říct, tak na to nepotřebuje pět hodin. Dovedu si představit časové omezení. Například, když uděláte omezení přednostního práva na dvě hodiny, tak do toho se určitě každý vejde.

A na tyto návrhy vám tedy opozice nereaguje?

Za ANO byl k tomuto tématu delegován bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček. Opakovaně jsem za ním s tím chodil, jednou se dokonce zúčastnil jednání a měl smysluplné nápady. Řekl jsem mu, že je moc rád zakomponuji, ale od té doby se nic neposunulo.

Nevím, zda je to úmysl, nebo neschopnost, ale věřte, že jsem opakovaně projevoval vůli. Ať už jsem ho vybízel přes maily nebo i osobně jsem ho žádal o některé návrhy na úpravu jednacího řádu.

Když byl právě Vondráček v minulém volebním období šéfem Sněmovny, tak sám navrhoval interpelace trochu omezit a upravit jednací řád…

Žádal jsem ho, aby mi nápady, které posazoval v minulém období a ke kterým třeba nebyla úplně vůle, poslal. On je ale nějak nemůže najít.

Jste připraveni jednací řád změnit bez dohody s opozicí? Protože to by znamenalo další obstrukce.

Pevně věřím, že budeme schopni se s opozicí domluvit například i na tom, že zásadnější změny mohou platit až od dalšího volebního období. Na druhou stranu není možné, aby opozice plně paralizovala jednání Sněmovny. Jestliže nebude schopna přizpůsobit své chování, tak nás patrně nic jiného než změna jednacího řádu nečeká.

I kdyby to mělo být na sílu?

Je to o tom, že jednací řád má definovat, jakým způsobem jsou chráněna práva menšiny a jak má většina právo prosazovat své zákony. Pro mě je zcela zásadní, že demokracie musí být slušná a silná. Jestliže se ukáže jako slabá a neschopná prosazovat vládu většiny, tak to není dobře.

Odvolání Pekarové Adamové?

Opozice sesbírala potřebný počet hlasů na vyvolání hlasování o odvolání předsedkyně Sněmovny. Jakou má podporu u vládní pětikoalice?

Za předsedkyní Poslanecké sněmovny stojíme. Hlasování o jejím odvolání je zase jen jednou z dalších opozičních her.

Vnímáte aspoň nějaké argumenty opozice? Přeci jenom omezení řečnické doby vyvolalo spoustu opoziční kritiky.

Co si zaslouží kritiku, je hlavně chování Andreje Babiše kolem řečnického pultíku. Nerespektování toho, co rozhodla Poslanecká sněmovna, a eskalace konfliktu ve snaze udělat ze sebe mučedníka. Tohle odmítám. Babiš je poslanec jako každý jiný, vztahují se na něj stejná pravidla jako na každého jiného a pravidla platí pro všechny. On není výjimka, i když se v životě často choval, že pravidla pro něj neplatí.