,Nečekal jsem, že zrovna ty tam budeš první.‘ Útočník se veřejně omluvil Bendigovi, rasista prý není

Muž, který v pátek vysypal na zpěváka Jana Bendiga pytlík s moukou, se přihlásil na policii a na sociálních sítích vysvětlil své jednání. Informoval o tom server Romea.cz. Chtěl podle svých slov protestovat proti Českému slavíkovi a poukázat na slabou zabezpečenost večera. Rozhodně podle něj nešlo o přímý útok na Bendiga ani rasistický čin. Praha 17:13 28. listopadu 2023

„Rád bych se omluvil Janu Bendigovi za to, co proběhlo teď v pátek na Českém slavíkovi. Nebylo to nic osobního a rozhodně to nebylo nic rasistického,“ uvedl v neděli večer v krátkém videu na Instagramu Lukáš Procházka. Dodal, že nemá nic proti Romům, není „žádný xenofob ani nácek“. Na jeho omluvu upozornil server Romea.cz.

Před Forum Karlín, kde se večer věnovaný hudebním cenám odehrával, přijel podle svých slov Procházka zhruba dvacet minut před zahájením. Připravený „protest“ ale podle jeho slov neměl směřovat konkrétně na Bendiga, zpěvák byl zkrátka na místě první.

„Nečekal jsem, že zrovna ty tam budeš první. Ale musel jsem, jedná se o narušení Českého slavíka obecně,“ vysvětluje Procházka ve videoodpovědi.

,Tenhle kluk udělal blbost‘

Na internetu se o víkendu objevilo video ze srpna, kde si muži připíjejí v baru. Procházka i Bendig popřeli spekulace o tom, že byla celá scéna zinscenovaná ve snaze zpěváka zviditelnit a zlepšit prodej chystaného koncertu v O2 Universum.

„Jana Bendiga osobně neznám, byl jednou u mě v baru. Jednou jsme si tam řekli, já jsem Lukáš, já jsem Honza, to je vše,“ řekl Procházka.

Omluvné video sdílel sám zpěvák na sociálních sítích. Procházka podle Bendiga udělal „blbost“, ocenil ho ale za to, že se k situaci „na rozdíl od některých postavil čelem a omluvil se“.

„Jasně, že bych mu nejraději vlepil facku, protože jsem si musel vedle podpory opět vyslechnout nepěkné věci, které poslouchám celý život. Ale i já v životě udělal spoustu chyb a dávat druhé šance je lidské a důležité,“ napsal Bendig na svém instagramovém profilu. Stydět by se podle Bendiga měli naopak ti, kteří tvrdili, že scénu zinscenoval on.

Procházka se k činu přihlásil na policii poté, co se pražští kriminalisté začali incidentem z vlastní iniciativy zabývat.