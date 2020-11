ONLINE: Zpomalování už není tak výrazné, stupeň tři PES drží jen Praha a Moravskoslezský kraj, řekl Dušek

Epidemická situace v Česku se lepší, zpomalení šíření viru však není tak intenzivní, jak se předpokládalo. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to uvedli šéf resortu Jan Blatný (za ANO) a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Nejlepší skóre v systému PES je aktuálně v Praze a v Moravskoslezském kraji - a podle Duška je právě díky těmto regionům aktuální celorepubliková hodnota skóre na stupni tři. Video Praha 13:03 27. 11. 2020 (Aktualizováno: 13:41 27. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Duška šíření nákazy zpomaluje, ovšem ne tak intenzivně, jak se původně předpokládalo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Epidemie jednoznačně brzdí, ale odlišují se od sebe jednotlivé regiony a to výrazně. Zpomalování už není tak výrazné jako dříve, ale pozitivní je, že populační zátěž a zátěž v nemocnicích klesá” uvedl Dušek na páteční tiskové konferenci.

„Listopad skončí vzhledem k případům nakažených seniorů na stejných číslech jako v říjnu, což je pozitivní,” doplnil Dušek. Průměrný denní nárůst nakažených se pohybuje okolo 4000, klesá i relativní pozitivita záchytů. Reprodukční číslo oproti minulému týdnu stouplo na hodnotu 0,9.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové za poslední týden přibylo 60 000 vyléčených pacientů, nadále však rostou počty nakažených v sociálních a zdravotnických zařízeních, školách, firmách a věznicích. Kapacity krajských hygienických stanic k trasování jsou dostatečné, probíhají také přípravy na hromadné dobrovolné testování učitelů, uvedla hlavní hygienička.

Poměrně vysoké je stále množství infikovaných seniorů, ubývá ale hospitalizací. „Vývoj v nemocnicích je rozhodující. Klesá počet hospitalizací z 8300 k pátečním 5000. Jdeme pozitivními scénáři. A ještě optimističtější jsou počty hospitalizací na intenzivní péči,” řekl Dušek.

„Obnovování ‚normální’ péče bylo zahájeno prakticky ve všech nemocnicích v Česku. Dosažení původního rozsahu péče je otázka nejbližších týdnů, ne dnů,“ doplnil národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý. Záložní kapacitu nad 20 procent mají aktuálně pouze dva kraje.

Rizikové skóre

Skóre protiepidemického systému se pak výrazně liší mezi regiony. Mezi rizikovými je aktuálně Pardubický kraj, Vysočina a Královéhradecký kraj. Naopak nejlepší situace panuje v Praze a v Moravskoslezském kraji. Celorepublikové skóre zůstává na 57, podle Duška je nízké právě díky zlepšující se situaci ve velkých krajích.

„V naprosto výjimečné pozici je Praha, částečně je to dáno spektrem testů - je jich prováděno hodně a spousta jich je u samoplátců a cizinců a ty jsou málokdy pozitivní,” vysvětlil Dušek.

Uvolnění se však podle Blatného bude vyvíjet právě podle celorepublikového skóre. „V žádném případě to nebude tak, že by se skóre přepočítalo pro nedělní rozhodování bez Prahy. Jestli přejdeme do systému 3, tak v celé republice,” ujistil ministr zdravotnictví.

Uvolnění opatření?

Premiér Andrej Babiš (ANO) již ve středu uvedl, že situace není dobrá a čísla neklesají tak, jak bylo původně předpokládáno. O uvolnění restrikcí a přechodu Česka do třetího stupně protiepidemického systému bude vláda jednat v neděli.

O dalším uvolnění opatření proti šíření koronaviru bude vláda rozhodovat v neděli. Babiš míní, že k uvolnění restrikcí se musí v současné situaci přistupovat s rozmyslem. Stejný názor vyjádřil i ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD), epidemická situace zatím podle něj není natolik jednoznačná.

Pravděpodobnost zmírnění přijatých protiepidemických opatření od 30. listopadu popsal Blatný ve čtvrtek večer jako padesát na padesát. Zmírnění by znamenalo například otevření obchodů, služeb a restaurací, i když s omezeními. Pokud se situace ve krajích nezlepší, nedoporučí zmírnění opatření ani hlavní hygienička Jarmila Rážová, uvedla Asociace krajů.

V pátek je podle skóre protiepidemického systému (PES) devět krajů ve čtvrtém stupni rizika a pět regionů ve třetím. Nejhůře je na tom Vysočina se 75 body, nejlépe Praha se 42 body. Ve čtvrtek odhalily laboratoře 4048 nakažených, tedy méně než před týdnem.