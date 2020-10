Kdo je budoucí šéf zdravotnictví Blatný? Uznávaný dětský hematolog a pediatr se zkušenostmi z Irska

Zkušený lékař s mezinárodními zkušenostmi. Tak popsal premiér Andrej Babiš (ANO) dosavadního náměstka ředitele Fakultní nemocnice v Brně a od čtvrtka nového ministra zdravotnictví Jana Blatného. Lékař specializující se na dětskou hematologii tak nahradí Romana Prymulu, který byl z čela resortu minulý týden odvolán. Praha 18:45 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný bude ve čtvrtek jmenován novým ministrem zdravotnictví | Zdroj: Facebook Fakultní nemocnice Brno

Blatný, narozený 24. března 1970 v Prostějově, vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a posléze v roce 2005 získal doktorský titul v oboru pediatrie, v němž od roku 2019 působil jako docent. Hlavní Blatného specializací je léčba děti s poruchou srážlivosti krve. Centrum v Brně, které vede, spolupracuje s nemocnicemi a odborníky po celém světě.

V brněnské fakultní nemocnici pracoval Blatný jako přednosta oddělení dětské hematologie a biochemie. Doposud zastával i funkci zdravotnického náměstka pro tamní dětskou nemocnici - to je jediným ryze dětským lůžkovým zařízením v České republice, které pečuje o hemofilické děti.

Na poli hematologie je tak Blatný uznávanou kapacitou. Působil například jako pedagog na Masarykově univerzitě, je zakládajícím členem Českého hemofilického programu a autorem či spoluautorem řady odborných publikací. Několik let působil i v nemocnicích v Irsku. „Mám úzké vztahy na Bristol a strávil jsem několik let i v Dublinu. Byla to skvělá léta,“ popsal své zkušenosti pro server E15.cz.

Výrazem ocenění práce Blatného bylo například jeho loňské pověření uspořádat v Česku prestižní kongres European Association of Haemophilia and Allied Disorders.

„Je to vynikající pediatr a náměstek pro Dětskou nemocnici. Samozřejmě je nyní situace velmi těžká pro kohokoliv, ale znám ho už 25 let, tak jsem přesvědčen, že pokud bude ministrem, bude to správný člověk,“ řekl o Blatném ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.

Podle poslance ODS a lékaře Bohuslava Svobody, který byl také šéfem České lékařské komory, je Blatný vynikající odborník na dětskou hematologii. Kladně hodnotí Blatného i poslanec a další nemocniční náměstek Vlastimil Válek (TOP 09).

Postoj k epidemii

Jak uvedla pondělní Mf Dnes, Blatný na začátku epidemie koronaviru mluvil o tomto onemocnění z pohledu hemofiliků, ale i o viru samotném. „Je to trošku horší chřipka a stačí na ni, aby se zásadně omezila pravděpodobnost šíření,“ uvedl Blatný v jednom z internetových seminářů.

Podle deníku takto mluvil na jaře, kdy virus nebyl tolik prozkoumaný a situace byla jiná než dnes. Podle tisku však podobné názory Blatný zastává i nyní, příliš radikální však není. Vyzýval k nošení roušek, k hygieně a k omezení sociálního kontaktu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se s Blatným setkal již v pátek na úřadu vlády. Zemanovi následně v Lánech předal životopis kandidáta, jehož jméno do úterního prezidentova jednání nechtěl komentovat. O kandidátovi předseda vlády pouze řekl, že jde o „zkušeného lékaře s mezinárodními zkušenostmi“.