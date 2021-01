ŽIVĚ: Protiepidemický systém se mění. ‚Nelze spojovat antigenní a PCR testy,‘ vysvětlil Dušek

V rámci protiepidemického systému (PES) dojde k nahrazení podílu pozitivních testů za procento hospitalizovaných pacientů, kteří nejsou zachyceni v komunitě během posledních 14 dnů. Na úterní tiskové konferenci to řekl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Důvodem je velké množství antigenních testů, kterých je prakticky stejně jako PCR testů. Video Praha 14:21 5. 1. 2021 (Aktualizováno: 14:51 5. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Protiepidemický systém doznává změn. Toto je první z nich. Pracujeme i na úpravě tabulek a k tomu dáme stanovisko během příštího týdne,“ popsal ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Změny nejsou podle Duška dramatické. „Jsou ale nutné kvůli změnám v testování. Do hry vstoupily antigenní testy, které objemem vyrovnávají PCR testy. K dnešku evidujeme až k 900 000 provedených antigenních testů. Musíme je tak brát velmi vážně a nelze je spojovat s PCR testy - různé přístupy mají jiný náběr pacientů,“ vysvětlil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky a zdůraznil, že nejde o soutěž mezi testy. Nazval je souzněním.

Právě kvůli tomu bylo nutné opravit výpočet indexu PES. „Hledali jsme parametr, který by nahradil relativní pozitivitu testů, kterou tam nyní dostat nemůžeme. A tím parametrem je podíl hospitalizovaných pacientů, kteří nejsou zachyceni v komunitě během posledních 14 dnů. Jsou to tedy lidé, kteří jdou do nemocnice s vážným klinickým stavem, ale nebyli zachyceni trasováním,“ řekl Dušek.

Ostatní parametry indexu rizika zůstávají beze změny. „Základní výpovědní hodnota indexu se nemění, úprava metodiky se týká jen jednoho ukazatele. Nemění se ani styl výpočtu. Reprodukční číslo je pouze jemněji naškálováno,“ popsal Dušek.

Tento index už nyní nepůjde spočítat na úrovni okresů, protože „nemocniční systém funguje minimálně na úrovni krajů“. „Pokud začne v populaci narůstat tento parametr, je to signál, že nám hrozí nárůst pacientů na JIP,“ dodal Dušek. Podle něj o stupni systému PES pak rozhodují odborníci nejen na základě tohoto indexu. „Stupně pohotovosti budou zachovány včetně barevného označení.“

„Čekejme, že se v následujících dnech budeme pohybovat ve velmi vysokých hodnotách toho indexu,“ řekl na závěr Dušek a jeho slova potvrdil i Blatný: „PES je jedním ze základních parametrů, kterými se řídí opatření. Rozhodování je ale na expertech.“

„Všechna opatření, která činíme, jsou kvůli tomu, abychom uchovali funkční zdravotnický systém. Situace v nemocnicích není příliš dobrá. Počet osob na JIP převyšuje tisíc,“ popsal Blatný.

Vakcína pro 15 000 lidí

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymula dostalo už v Česku vakcínu asi 15 000 lidí. Číslo nemusí být úplně přesné, protože zatím nefunguje centrální informační systém, řekl v České televizi. Ministerstvo chce počty na tiskové konferenci představit.

Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců.

Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Lidé starší 80 let se budou moci podle dřívějších slov premiéra Andreje Babiše (ANO) registrovat od poloviny ledna, ostatní od února. Postupně jim pak podle zdravotního stavu a věku budou přidělované termíny.

Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se bude veřejnost u praktiků očkovat nejspíš v březnu. Od tohoto měsíce by Česko mělo dostávat dva miliony dávek měsíčně a denně očkovat kolem 80 000 dávek. Podle Prymuly to nepůjde jen v nemocnicích a ordinacích praktiků, potřeba budou velká centra. S těmi počítá pro každý okres i alternativní strategie, kterou v pondělí pro Jihočeský kraj představil jeho hejtman Martin Kuba (ODS).

