ONLINE: Polní nemocnice v Letňanech skončí, oznámil ministr Blatný. Chyběl by pro ni personál

Nejvíc případů koronaviru se objevuje ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a ve školách. Na páteční tiskové konferenci to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška stále probíhá komunitní šíření mezi rizikovými skupinami. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že skončí polní nemocnice v Letňanech. Praha 13:26 29. 1. 2021 (Aktualizováno: 14:30 29. 1. 2021)

„Karlovarský a Královéhradecký kraj jsou ty, které jsou nejvíce postiženy. Kopíruje to velká zátěž nemocnic v těchto oblastech,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Za posledních sedm dní má nejvyšší výskyt případů koronaviru přepočtených na 100 tisíc obyvatel podle Rážové právě Karlovarský kraj. „Nejvyšší výskyt nad 1000 případů má Karlovarský kraj,“ popsala.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová ukázala také na místa, kde se objevuje nejvíce případů koronaviru. „Nejvíce pozitivních se objevuje ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a ve školách,“ řekla Rážová.

V boji s nákazou podle Rážové pomáhá trasování. „Česká republika jako jedna z mála zvládá trasování velmi dobře. Máme komunitní šíření, ale zvládáme trasovat velké procento všech případů do 24 hodin,“ popsala.

Průměrný počet nahlášených a vytrasovaných kontaktů se pohybuje kolem jednoho člověka. „Může to být dáno opatřeními, která omezují pohyb lidí. Je ale otázkou, zda všichni uvádějí všechny své kontakty,“ doplnila Rážová s tím, že stále pomáhají policisté i zaměstnanci finanční správy, za což jim poděkovala.

Minimálně v sedmi krajích se podle Blatného prokázala takzvaná britská mutace. „K předvčerejšímu večeru byl z 355 sekvenovaných vzorků z celé populace, bylo potvrzeno 13 případů,“ řekl ministr.

Britská mutace koronaviru podle Blatného dříve nebo později v populaci převáží. „Musíme udělat vše pro to, aby převážila co nejpozději,“ řekl ministr. „Může jít i o kratší dobu než čtyři měsíce,“ dodal.

Trasování takových případů nemá podle Blatného na starosti operátor z call centra, ale terénní epidemiolog.

Epidemie stagnuje

„Zpomalování šíření se zastavilo, epidemie stagnuje, ale na poměrně vysokých hodnotách a poměrně vysokém počtu pacientů v nemocnicích,“ řekl Dušek s tím, že stále probíhá komunitní šíření mezi rizikovými skupinami.

Podle Blatného „dříve přijatá opatření zafungovala, ale v poslední době se jejich vliv vytratil“. „Stávající opatření nejsou dostatečná. Buď nejsou dodržována, nebo je rychlejší šíření viru. Pravděpodobná je kombinace,“ řekl Blatný.

„Stále registrujeme několik tisíc nově nakažených denně. Návrat k růstu může nastat velmi rychle,“ doplnil Dušek. Aktuální reprodukční číslo je podle něj 0,98.

Denně se podle Duška realizuje asi 50 až 60 tisíc testů, což řadí Českou republiku mezi státy s nadprůměrně vysokým počtem testů v Evropě v přepočtu na 100 000 obyvatel. Podíl pozitivních testů je podle něj nyní kolem 30 procent.

Vakcínu podle Duška dostalo 39 procent zdravotnických pracovníků. „Proočkováno je asi 2,5 procenta populace,“ doplnil Blatný. Rychlost podle něj nyní bude zpomalovat kvůli nedostatku vakcín.

Česko ale podle něj bude mít dostatek vakcín na druhou dávku pro všechny. „Bude to chtít redistribuci v rámci celé země,“ řekl Blatný s tím, že v krajích je rozdílné množství dávek vakcíny.

Dušek vyjmenoval tři hlavní rizika současného stavu - stále silné komunitní šíření nákazy s rizikem výskytu britské mutace, vysoká obsazenost nemocni a nákaza velkého množství zranitelných pacientů.

Konec polní nemocnice

„Činnost polní nemocnice v Letňanech bude ukončena,“ řekl Blatný. Podle jeho náměstka Vladimíra Černého není dostatek personálu.

„Nejsme schopni polní nemocnici rozvinout do té kapacity, aby to mělo smysl,“ uvedl náměstek. „Jeví se účinnější posilovat personál v již fungujících nemocnic,“ dodal. V Brně by měla podle něj zůstat.

S užitím výstaviště v Letňanech jako očkovacího centra ministerstvo nepočítá. „Polní nemocnice není optimálním místem, které by mělo sloužit jako očkovací centrum. K 6. únoru by měla být ukončena nájemní smlouva. Během dneška bych to měl podepsat,“ řekl Blatný.

