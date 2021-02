ONLINE: Omezení pohybu mezi kraji? Podle Blatného se jím bude zabývat vláda, on sám zpřísňování nechce

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nevyloučil, že by se vláda v pondělí mohla zabývat omezením pohybu mezi kraji kvůli pandemii koronaviru. Podle něj se ukáže, jak bude vypadat víkend a jak budou lidé dodržovat potřebná opatření. Blatný v pátek v Brně uvedl, že s ohledem na dlouhé trvání celé situace nechce opatření zpřísňovat, pokud to nebude nutné. Podle něj třetinu případů britské mutace koronaviru tvoří pendleři mezi ČR a Německem. Praha 16:27 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Blatný (za ANO) ke zpřísnění opatření přistupovat nechce, pokud to nebude nezbytně nutné. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Blatný bude o víkendu jednat s epidemiology a dalšími odborníky ohledně toho, jak by se mělo dál postupovat. Podle něj se ale ukáže, jak lidé k celé věci přistoupí a jaká bude situace například na horách. Lidé v posledních týdnech vyrážejí na hory, přestože vleky nejezdí. „Ve hře může být i omezení pohybu mezi kraji zejména s ohledem na to, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými kraji,“ uvedl Blatný.

Podle něj je potřeba udělat vše proto, aby lidé neroznesli nákazu všude. „Musíme prověřit indicie, že v některých krajích může být větší možnost výskytu britské mutace,“ řekl Blatný. Podle něj jsou to kraje sousedící s Německem. „Asi třetina vzorků s pozitivní mutací jsou pendleři mezi Českou republikou a Německem, takže jsou to příhraniční kraje,“ dodal Blatný.

Sám ke zpřísnění opatření přistupovat nechce, pokud to nebude nezbytně nutné. „Věřím, že je v našich silách dosáhnout naplnění stávajících opatření. Nejsem ten, kdo by chtěl za každou cenu tlačit na lidi. Uvědomuju si, že situace trvá dlouho a omezuje nás,“ řekl Blatný.

Podle něj je potřeba zvážit situaci ohledně prodloužení nouzového stavu. „Kdyby se neprodloužil, znamenalo by to stáhnout vojáky z nemocnic, vrátit přístroje do státních rezerv včetně ventilátorů, nebylo by možné nastavovat plošná opatření. S největší pravděpodobností by to vedlo k tomu, že by se epidemie vymkla kontrole,“ zdůraznil Blatný.

V ČR je od počátku pandemie více než milion potvrzených případů nemoci covid-19. Vyléčilo se přes 900 tisíc lidí, s nemocí zemřelo kolem 17 tisíc lidí. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví.

