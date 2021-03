O víkendu přišly dva požadavky z Pardubického kraje na převoz pacienta do zahraničí, oznámil Blatný

V pátek Česká republika aktivovala zahraniční pomoc a požádala o součinnost s umístěním minimálně desítek pacientů s onemocněním covid-19 do Německa, Švýcarska a Polska. Během víkendu bylo zažádáno z Pardubického kraje o dva převozy, oznámil v neděli v Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Kam budou převezeni záleží podle ministra na Německu. Praha 12:46 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda aktivovala zahraniční pomoc, protože podle ministerstva není v současnosti řada českých nemocnic schopna pacientům zajistit obvyklé standardy poskytované péče.

„Mohu potvrdit, že během víkendu byly vznesené dva požadavky z Pardubického kraje, které byly zavedeny do systému EVRS. Odjinud zatím jiné požadavky vzneseny nebyly,“ řekl v neděli ministr zdravotnictví.

Termín transportu zmíněných pacientů podle Blatného nemůže ovlivnit české ministerstvo zdravotnictví. „Je to evropský systém včasného varování, který má svá přesná pravidla,“ řekl Blatný.

„O tom, kdy a kam bude konkrétní pacient převezen, rozhodne přijímající nemocnice. Od nás požadavek na převoz těchto dvou pacientů do systému odešel,“ vyjádřil se ministr v Otázkách Václava Moravce.

Pacienti tím pádem mohou podle Blatného putovat desítky i stovky kilometrů. „Nefunguje to tak, že bych si přál, aby byl pacient převezen do nemocnice, která je u hranic. Záleží to na Německu. To se může ze svých kapacitních nebo odborných důvodů toho pacienta převézt třeba do Berlína. To už musíme nechat na nich, toto není možnost, kterou bychom my ovlivnili. Takže se může stát, že ten pacient pojede stejnou vzdálenost na německou stranu, jakou by jel na českou stranu,“ podotkl.

„Protože má evropský systém vždy určité zpoždění, počítejme třeba s desítkami hodin, než budou naplněny všechny formality, dokud můžeme okamžitě skrze národní dispečink transport vyřídit během několika hodin, je to pro pacienta šetrnější a bezpečnější,“ dodal ministr.

Blatný také odmítl hlasy kritiků, kteří tvrdí, že ministerstvo odmítáním zahraničí pomoci ohrozilo zdraví českých pacientů. „Ve chvíli, kdy jsme schopní to zařídit uvnitř země, a tak to bylo, tak jsme to zařizovali. Pacienti, kteří by byli převezeni do Německa, byli převezeni v rámci České republiky. Nyní je situace závažnější, než byla před 14 dny,“ řekl ministr.