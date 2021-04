Jan Blatný končí ve funkci ministra zdravotnictví. ‚Důvodem je politické rozhodnutí,’ řekl

V čele ministerstva zdravotnictví, už nebude stát Jan Blatný (za ANO). O jeho odchodu spekulovala média už v úterý. Blatný poté řekl, že o tom s premiérem Andrejem Babišem (ANO) nemluvil.

„Chtěl bych vám sdělit, že pan prezident mne na žádost pana premiéra dnes odvolal. Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo,” oznámil na středeční tiskové konferenci.

Úřad vlády ještě před konferencí potvrdil Radiožurnálu, že Blatného nahradí ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Aktualizujeme Praha 10:36 7. 4. 2021 (Aktualizováno: 10:42 7. 4. 2021)

Blatný se stal šéfem resortu v říjnu po odvolání epidemiologa Romana Prymuly a v čele ministerstva tak strávil půl roku.

„Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti a rozhodoval se vždy na podkladě odborných dat a analýz,“ řekl o svém odchodu. „Dá se to snad interpretovat i tak, že i pan premiér se domnívá, že jsme z nejhoršího venku,“ dodal.

Blatný přitom v úterý po jednání vlády uvedl, že se premiéra na svůj odchod přímo nezeptal. Připustil nicméně, že k jeho výměně může kdykoli dojít a dodal, že ho to od práce neodrazuje.

„Ve vládě jsem jako někdo, kdo přinesl odborný přístup, kdo se snaží plnit zadání, kdo má čisté svědomí. Respektuji, že může dojít k politickému rozhodnutí, může se to stát kdykoli, ale zatím se to nestalo. Neodrazuje mě to ale od toho, abych ráno vstal do práce s tím, že budu pracovat a budu vše dělat nejlépe, jak umím,“ řekl Blatný.

Prezident Miloš Zeman, od kterého požadavek na odvolání Blatného vzešel, vzkázal v úterý prostřednictvím mluvčího pouze to, že plně respektuje právo premiéra navrhnout odvolání a jmenování členů vlády.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ale potvrdil, že se chystá ceremoniál na Pražském hradě. „V 11.30 proběhne na Pražském hradě jmenovací akt,“ uvedl.

Odchod Plagy?

V tomto týdnu se také spekulovalo o odchodu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy (za ANO). I ten popřel, že by o něčem takovém věděl. „Ani na radě pro zdravotní rizika, ani na přípravě na vládu, ani na vládě o tom nebyla řeč,” řekl novinářům Plaga. "Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají," uvedla ve středu dopoledne mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Na twitteru se nicméně ve středu objevil profil označený jménem Martina Přenosilová a s názvem profilu @ministrynemsmt. Jestli se jedná o falešný účet, zatím není jasné. Mluvčí resortu Aneta Lednová pro server Novinky.cz uvedla, že ministerstvo nemá s účtem nic společného.