Vidím to tak 50 na 50, říká k pondělnímu rozvolnění Blatný. ‚Praha nyní vylepšuje celostátní statistiku.‘

„Snažíme se nerozhodovat ukvapeně. Proto nemohu říct, co bude v pondělí,“ odpověděl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr zdravotnictví Jan Blatný k plánovanému rozvolňování opatření. Ještě v pondělí hodnotil vývoj epidemické situace pozitivně, nyní optimismus mírní a přechod do stupně tři v systému PES od pondělí je podle něj nejistý. Praha 18:48 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Zdroj: Úřad vlády ČR

Je pravděpodobné, že se v pondělí dostaneme na stupeň tři protiepidemického systému PES a k poměrně velkorysému uvolňování restrikcí?

Kdybyste se mě zeptal v pondělí, tak bych vám řekl, že je ta pravděpodobnost velká. Když se ptáte dnes, tak je menší. Vidím to tak 50 na 50 a odpovědět vám teď neumím, protože jak říkám od začátku, snažíme se vycházet nikoli z dojmů nebo z přání, ale z dat, která máme. A i když v současné době je stále Česká republika na úrovni skóre, které by to umožňovalo, tak řada krajů se ve svých parametrech horší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministr zdravotnictví Jan Blatný hovoří o koronavirové situaci

Nejsou optimální ani hodnoty hospitalizovaných pacientů v některých nemocnicích. Takže je docela možné, že v pondělí k uvolnění nedoje. Když říkám toto, tak musím říct i to, že kdyby k rozvolnění nedošlo, tak je to bezpečnější a správnější varianta, než kdybychom rozvolnili a za týden bychom se museli k té složité situaci vracet.

Vláda tedy rozhodne v neděli, jestli vyhlásí stupeň rizika tři od pondělí?

Vláda rozhodne nejpozději v neděli. Jestliže například zítra nebo v sobotu bude to skóre vysoké, potom je pravděpodobné, že tu informaci budeme mít o něco dřív.

Není to poněkud překotné? Provozovatelé nebudou vědět, jestli mohou druhý den otevřít, nebo ne.

Je to tak, jak říkáte, ale nemám na to lepší odpověď. Byl bych rád, kdybych ji mohl mít. Na druhou stranu si myslím, že pořád držíme to, co jsme řekli na začátku. I co se týká dat. Abychom to aspoň trochu lidem ulehčili, tak jsme se domluvili, že budou zveřejněny podmínky, za kterých bude uvolnění probíhat a jakým způsobem to bude upraveno. Ty jsou nyní finalizovány s jednotlivými resorty a dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) nebo zítra budou uvolněny, takže několik dní jakési přípravy bude. Ale je pravda, že to přijde téměř na poslední chvíli.

PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, kdy se otevřou restaurace, bazény, památky i kadeřnictví Číst článek

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ještě v době, kdy vy jste byl poměrně optimistický, byl zdrženlivý. Nabádal k opatrnosti. Takže ve vládě nepanuje úplná shoda?

Já bych to takto neřekl. Myslím si, že to je odraz toho, co si všichni myslíme a o čem diskutujeme. Jistě by se to dalo říct takovým způsobem, že by bylo vyhlášeno embargo na to, o čem se na vládě mluví. Ale to by nebylo správné. Nevidím tam rozpor a nejsem si vědom, že by byly uvnitř vlády nějaké tlaky.

Ve středu přibylo 4931 potvrzených případů nákazy koronavirem, v úterý to bylo 5858, o 108 víc než před týdnem. Je to jeden z důvodů, proč přestáváte být optimistický?

Určitě je to jeden z důvodů. Zdá se, že zatímco v Praze se zatím ta situace pořád drží pod kontrolou, tak v řadě krajů, zejména kolem Českomoravské vysočiny, to znamená v Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině, se situace horší. Když bychom to spočítali nad celou republikou mimo Prahy, tak to bude zřejmě jinak. Praha nyní vylepšuje celostátní statistiku. Ale Praha, přesto že v ní žije mnoho lidí, je malou částí a nemůžeme k ní přistupovat jinak, takže toto je také další informace, kterou budeme používat.

V těch číslech je ale trochu chaos. Není trochu důvod ke zdrženlivosti, když v číslech dochází ke změnám?

Ta skoková změna byla dána tím, že jsme začali používat antigenní testy. V době, kdy se metodika připravovala, tak tomu tak nebylo. Kdybychom toto nezohledňovali, tak bychom používali model, který neodpovídá tomu, jak k tomu nyní přistupujeme.

Metodika byla právě nastavena na PCR testy, takže neměla by se v tomto smyslu měnit, když se nyní zahrnují i antigenní testy?

My pořád za diagnostické považujeme pouze PCR testy. Zde se držíme metodiky Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). Jenom tím, že se přidaly antigenní testy, tak je řada pacientů, kteří mají napřed antigenní test a potom PCR test. Za pozitivní se pořád považuje pouze ten první pozitivní. Tím pádem může být první pozitivní test a následně třeba s nějakým odstupem konfirmace antigenního testu, která byla negativní.

Ve chvíli, kdy bychom tam tento test třeba s odstupem několika dnů nezapočítali, tak se nedozvíme o tom, že se ten člověk uzdravil. To je ta změna, která byla a kterou jsme dříve nepoužívali, protože antigenní testy nebyly. Takže jsme sjednotili metodiku, kterou reportujeme uvnitř s metodikou ECDC, protože dřív ten drobný rozdíl mezi našimi metodikami nevedl k rozdílu v reportování.

Blatný: Ministerstvo připravuje testování učitelů na covid. Bude dobrovolné a zdarma v prosinci a lednu Číst článek

Matematik René Levínský změny v novém systému PES přirovnal k situaci, kdy někomu prodáte mixér, tak se těžko můžete vyjadřovat k tomu, že se v něm šťourá šroubovákem a chce, aby mixoval rychleji. Není tady opravdu nějaká objednávka, co nejvíc urychlit uvolňování, abychom si užili Vánoce?

O mixéru jsem zatím neslyšel, článek si přečtu. Ale opakovaně jsem slyšel, že dochází k nějakým změnám v tabulce, já o nich ale nevím. Nejsem si vědom, že by docházelo k nějakým změnám. Jediné, co se děje, že jsou upravovány nebo doplňovány tabulky nižších úrovní, ale ty ještě nebyly vydané. Ty budou vydané dnes nebo nejpozději zítra. Takže řada informací vychází z toho, že po internetu koluje mnoho věcí, které nemusí být pravdivé. Já jsem poměrně pravidelně s panem Levínským i s ostatními v písemném styku, takže my se o těchto věcech také informujeme a nevidím tam nějaký zásadní rozpor.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová spolu s Národní sportovní agenturou chystá novou tabulku, podle které by se měla řídit opatření pro sport a další opatření, třeba kulturu. Není to nešťastné, takto rychle měnit sotva zavedený systém?

To je ta dezinformace, o který zrovna mluvím. Základní tabulka, která byla zveřejněna před několika týdny, je beze změn. Představte si to jako zákon, který má prováděcí vyhlášku. To jsou ty tabulky druhé úrovně. To není nová tabulka, ale rozpracování té původní tabulky.

Není vyloučeno, že v pondělí se bude moci sportovat, třeba ve fitness klubech. Ale za jakých okolností a co bude platit se dozvíme v neděli?

Ne, to se dozvíte dnes, nebo v pátek.

Ale jestli to platí, to v neděli?

To ano.

V Německu počítají s prodloužením nouzového stavu do 20. prosince. Kdyby se uvolnění opatření ukázalo u nás jako ukvapené, co by to znamenalo? Neuspíšíme tím třeba možnou třetí vlnu v lednu nebo v únoru, opět s tíživými dopady na zdraví i ekonomiku?

My se snažíme, aby to nebylo ukvapené, proto vám nemohu nyní říct, co bude v pondělí. Je možné, že zůstaneme ve stupni, kde jsme nyní. Máte pravdu, i když by nakonec ta čísla pozitivní byla a k uvolnění by došlo, tak si všichni musíme být vědomi, že to povede k dalšímu zpomalení rozvolňování, protože lidé se začnou potkávat a číst se jich nakazí. Je to jeden z důvodů, proč plánujeme v předvánočním i vánočním období testování, které nabídneme všem občanům.

Předtím provedeme pilotní projekt, který nabídneme učitelům.Předem zdůrazňuji, že nejde o povinné testování. Nabízíme to jako službu, která bude hrazena ze zdravotního pojištění a která dá lidem, kteří se cítí ohroženi možnost, aby pro sebe a své rodiny něco udělali. A tím pádem i snížili zátěž v populaci, i když to samozřejmě nebude mít takovou sílu, jako by mělo plošné nařízené testování, to ale nikdo neplánuje.

Kdyby došlo k neřízenému uvolňování, tak bychom si na třetí vlnu zadělali téměř jistě. Budeme se snažit, aby ta pravděpodobnost, že dojde ke zvýšení nemocných v populaci začátkem ledna, se snížila právě tím, že k rozvolnění dojde právě tehdy, až to bude bezpečné a v kombinaci s alespoň limitovaným testováním, o kterém jsem mluvil.