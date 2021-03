ONLINE: Tlak na nemocnice i nadále roste. Ministr Blatný popisuje aktuální epidemickou situaci

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na páteční tiskové konferenci oznámil, že všem pracovníkům v nemocnicích budou vyplaceny odměny za jejich „nadúsilí“ během další části epidemie koronaviru. „Předpokládáme, že budou vyplaceny ve výplatě za květen. Půjde o částky srovnatelné s minulým rokem,“ sdělil. Praha 10:15 5. 3. 2021 (Aktualizováno: 10:31 5. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) promluví v pátek o vývoji epidemie covidu-19 v Česku | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nápor koronaviru na nemocnice v Česku roste. Starají se o dosud nejvyšší počty lidí s nemocí covid-19 i nakažených pacientů za roční trvání epidemie.

„Ve všech regionech je zátěž nemocnic extrémní a přesahuje maxima z loňského podzimu. Denně je nově diagnostikováno až 200 nových rizikových seniorních pacientů. Ještě pár týdnů se bude úroveň příjmů v nemocnicích pohybovat mezi 600 a 700 denně,“ sdělil Blatný.

Nemocnice se opakovaně potýkají především s nedostatkem personálu. Kraje mají od čtvrtka možnost povolat do nemocnic zdravotníky z ambulancí, v pátek by se mělo rozhodnout také o nařízení pracovní povinnosti studentům některých středních a vysokých škol.

„Mluvil jsem s Asociací děkanů lékařských fakult a rozumím tomu, že je snaha, abychom studenty medicíny nezatěžovali nadměrně. Ale domluvili jsme se na formě povolávání, která bude dnes (v pátek, pozn. red.) finalizována do návrhu vlády. Musí to co nejméně ovlivnit jejich výuku,“ doplnil ministr zdravotnictví s tím, že se povolání nebude týkat například studentů prvních a šestých ročníků.

Očkování v Česku

Blatný během briefingu hovořil také o průběhu očkování, jehož rychlost se podle něj zvyšuje. „Jedná se o čísla přes 30 tisíc, v březnu cílíme na 35 tisíc lidí denně, v dubnu pak až 100 tisíc vpichů denně,“ informoval přítomné novináře.

„Narůstá proočkovanost nejrizikovější skupiny na 80 let. 78 procent z nich dostali první dávku, 21 procent lidí pak dostalo obě dávky.“

89939