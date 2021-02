‚Teď to nehrozí.‘ Citát o tělocvičnách byl vytržený z kontextu, uvedl Blatný k péči o pacienty

Situace v nemocnicích na západě Čech je kritická, ale o něco méně než dřív. Není tak podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) potřeba, aby byli odtamtud pacienti převáženi do Německa. „Není to nemožné, je to alternativa, ale vůbec to neznamená, že bychom nemuseli mít připraveno řešení uvnitř naší země,” řekl v neděli v pořadu Partie. Zatím podle něj nehrozí, že by u nás museli být pacienti v tělocvičnách. „Je to krizový scénář,” dodal. Praha 12:47 21. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný a odpověď z tiskové konference 19. února 2021 v plném znění | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek na tiskové konferenci uvedl, že by lidé „ve chvíli, kdy by opravdu došlo k hraničnímu vyčerpání systému v České republice” mohli být umísťovaní i do zařízení, která k tomu neslouží. „Dá se to říct i parafrázovat třeba tím, že by to mohly být i ty tělocvičny,” dodal.

O dva dny později v pořadu Partie reagoval, že citát byl vytržený z kontextu a že patřil jednomu z kolegů v klinické skupině. „Je to krizový scénář, neznamená to, že budou umisťováni pacienti do tělocvičen,” vysvětloval výrok Blatný v neděli.

Zároveň podle něj zatím není nutné ani to, aby se pacienti z nemocnic třeba v Chebu nebo v Sokolově, které čelí velkému náporu nakažených, přemísťovali do Německa. „V současné době se dokončují formality pro to, aby pacienty bylo možné převézt. Není to tak, že sanitka jen odjede do Německa a je to vyřešeno,” popsal ministr.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš k tomu dodal, že se problematika převozů řeší už od ledna.

Podle Blatného je teď hlavně důležité, aby Češi začali dodržovat protiepidemická pravidla. „Ve chvíli, kdy je nikdo nebude dodržovat, tak je úplně jedno, jaká nařízení nařídíte. Možná je budeme muset i zpřísnit, ale jenom zpřísnění řešením není,” řekl s tím, že roušky je potřeba momentálně nahradit respirátory.

Bartoš k tomu poznamenal, že je potřeba lidi motivovat a dávat jim konkrétní cíle jako například návrat dětí do škol. Ministerstvo pak podle něj přednostně musí řešit velké provozy, kde se virus rychle šíří. „Do rodin, kde se šíří epidemie nejvíce, zasahovat nechceme,” doplnil.

Tendr na testy do škol

Ačkoli otevření některých tříd byla jednou z priorit i pro resort zdravotnictví kvůli víkendové kauze kolem tendru na testovací sady do škol se možná celá akce znovu odloží.

„Chci si poslechnout, jestli je něco zpochybněno, ty, kteří výběrové řízení připravovali. Informaci mám jenom z médií, chci si to všechno poslechnout od těch lidí,” uvedl k tomu Blatný.

Server Seznam Zprávy v pátek přinesl informaci o tom, že neveřejný výběr zakázky na testovací sady do škol vyhrála firma Tardigrad International Consulting bez historie, která navíc nesplnila podmínky ministerstva vnitra.

Další společnost Chironax, která se tendru účastnila, nabídla testy levněji, komise ji ale vyhodnotila jako rizikovou. Později se ukázalo, že se o ní zajímal Bezpečnostní informační služba a že je spojená se stíhaným lobbistou Tomášem Horáčkem.

Šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se bránil tím, že společnost vybírala komise odborníků složená ze zástupců resortů vnitra, zdravotnictví a školství. Později dodal, že na členy komise byl vyvíjen při rozhodování „nestandardní nátlak” a že jeden z nich kvůli tomu podal oznámení na policii. Celou věc bude v pondělí řešit vláda.

