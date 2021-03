‚Pokud při Úřadu vlády vznikne paralelní ministr, rezignuji,‘ oznámil Blatný

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by rezignoval na svou funkci ministra zdravotnictví, pokud by se poradní skupina s epidemiologiem Petrem Smejkalem měla stát paralelním ministerstvem zdravotnictví při Úřadu vlády. Blatný ale věří, že se to nestane a že skupina mu bude spíše poskytovat nezávislá odborná stanoviska. Uvedl to v neděli v Otázkách Václava Moravce. Praha 14:42 7. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

„Kdyby ministr zdravotnictví neměl vliv na to, jakým způsobem se bude vyvíjet zdravotní politika v této zemi, tak bych rezignoval,“ prohlásil Blatný.

„Ve chvíli, kdy by tady vznikal druhý ministr zdravotnictví, tak beze mě. Ve chvíli, kdy by někdo chtěl vytvářet paralelní strukturu s ministerstvem zdravotnictví, tak to není způsob, který já bych byl schopný nějakým způsobem akceptovat,“ dodal.

O možném odchodu Blatného se spekuluje už delší dobu v souvislosti s eskalací epidemie koronaviru a odchody jeho spolupracovníků. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale odmítl, že by kohokoli z vlády v březnu odvolal.

Vyloučil také odvolání Blatného, i když ho prezident Miloš Zeman označil za vyhořelého a doporučil mu odpočinek. Podle Babiše kolem sebe Blatný nemá dostatečný tým.

Poradní skupina by podle ministra měla nezávisle působit při ministerstvu zdravotnictví a Blatný by její doporučení bral do úvahy.

Smejkal se stal v únoru členem Rady vlády pro zdravotní rizika. Odmítl tehdy, že by se chtěl stát novou tváří boje s koronavirem, za kterého ho označil Babiš, nebo novým ministrem zdravotnictví.

Podle Smejkala je třeba změnit přístup k řešení pandemie covidu-19, nikoliv ministra, a vytvořit odbornou instituci, která by stanovila řešení situace. „Proces rozhodování o opatřeních by pak měl být transparentnější,“ uvedl epidemiolog.