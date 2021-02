Žádné dodávky neleží ve skladech. Všechny očkovací látky jsou rozvezeny do krajů, řekl Blatný

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na páteční tiskové konferenci oznámí, jak bude od 1. března vypadat očkování proti nemoci covid-19. Na začátku příštího týdne se má otevřít registrace k očkování i pro lidi nad 70 let. Do očkování se mají zapojit také praktičtí lékaři, čímž se má proces očkování urychlit. Praha 8:02 26. 2. 2021 (Aktualizováno: 8:18 26. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praktici budou moct očkovat i lidi mladší 70 let, kterým hrozí závažný průběh nemoci. Bude to na rozhodnutí konkrétního lékaře, uvedla ve čtvrtek celostátní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Zdravotnická zařízení to podle ní mohou dělat už nyní. Národní rada osob se zdravotním postižením žádala, aby se od března mohli k očkování registrovat i lidé s vážnými chronickými nemocemi a s postižením.

Nyní se očkují především zdravotníci, klienti a zaměstnanci domovů pro seniory a senioři nad 80 let. Od soboty se budou moci do systému registrovat pracovníci škol, které vytipují jejich ředitelé. V první etapě očkování mají mít nárok na vakcínu především lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol či školských poraden.

Baťhová neřekla, v kolik hodin 1. března registrace lidí nad 70 let začne, v pátek se uskuteční zátěžové testy systému. Nebude ale záležet na tom, kdy se do systému zájemci přihlásí, očkovací místa je budou k vakcinaci řadit od nejstarších po mladší. Podle ministerstva ale mají jednotlivá očkovací místa možnost se seznamy zaregistrovaných pracovat a zvát k očkování osoby i podle profesí.

V Česku se od konce prosince očkuje vakcínami tří firem, a to Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Podle posledních údajů bylo podáno přes 600 000 očkovacích látek, z toho potřebné dvě dávky dostalo přes 226 800 lidí.

Odborníci považují očkování za hlavní řešení pandemie koronaviru. Celosvětově je ale nyní nedostatek očkovacích látek.

