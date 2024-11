Cimickému navrhuje státní zástupkyně pět let vězení. Chce pro něj i zákaz činnosti

Soudní dohra případu bílého prášku: šéf ANO v Praze Prokop lhal o fotce primátorky Brna Vaňkové

Podle advokáta Prokop vypustil drb, aniž by si cokoli ověřil. „Pustil do světa drb z kuloárů, podle soudu ale musí nést odpovědnost, když takový drb někomu zasáhne do života,“ řekl redakci.