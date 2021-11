Policie prověřuje případy sexuálního zneužití několika žen. Měl je spáchat psychiatr Cimický

Pražská policie se začala zabývat případy sexuálního obtěžování, na které upozornil nedělní pořad České televize 168 hodin. Pořad přinesl svědectví žen, které ze sexuálního násilí obviňují psychiatra Jana Cimického. Informaci o zahájení prošetřování potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí policie Jan Daněk. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by neměl Cimický dostat plánované vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Praha 18:16 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psychiatr Jan Cimický | Zdroj: Profimedia

„Mohu potvrdit, že na základě informací, které včera zazněly v médiích, jsme dnešního dne začali situaci prověřovat. Začali jsme zjišťovat, zda došlo k trestnému činu,“ potvrdil pro iROZHLAS.cz informaci mluvčí pražské policie Jan Daněk.

O zahájení prošetřování sexuálního obtěžování jako první v pondělí upozornila Mf Dnes.

Ženy v pořadu popsaly, co zažily na konci 80. let minulého století. Jedna z žen se svěřila, že ji lékař vydíral. Vyhrožoval jí aplikováním elektrošoků, pokud by o sexuálním nátlaku Cimického řekla někomu jinému. Její zkušenost potvrdila v pořadu také sexuoložka, která léčila ženu několik let po propuštění z léčebny.

Od žen, s nimiž jsme natáčeli, vím, že tato okolnost u nich hraje roli. Bojí se, že jejich slovo pacientky s psychickými potížemi má nižší váhu než slavného psychiatra. Martina se rozhodla vystoupit na jejich podporu a i proto, že má dvě dcery, které učí, že je důležité se ozvat. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) November 8, 2021

Impulzem pro to, že několik žen zveřejnilo svou negativní zkušenost, bylo udělení státního vyznamenání psychiatrovi Cimickému. Jako první na sexuální obtěžování ze stran doktora upozornila zpěvačka a herečka Jana Fabiánová, svůj příběh zveřejnila na sociálních sítích.

Babiš: Šokující

„Zprávy o doktorovi Cimickém jsou šokující, zvlášť když jde o takto známou a uznávanou osobnost. Nejsem schopen posoudit jejich pravdivost, nicméně v této situaci si myslím, že by bylo rozumné od vyznamenání upustit. Pan doktor by měl nejprve očistit své jméno,“ napsal Babiš serveru iROZHLAS.cz a Deníku N.

„Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě, a já samozřejmě nemohu sdělovat žádné bližší informace,“ řekl Cimický v minulosti pro ČTK. Na aktuální dotazy redakce nereagoval.

Cimický měl zneužít svého lékařského postavení v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Podle tehdejšího nadřízeného Zdeňka Bašného musel psychiatr z nemocnice odejít už v roce 1996 právě kvůli sexuálnímu obtěžování.

„Odchod z léčebny s tím souvisel přímo. Bylo to po dvou podáních, po dvou informacích, které jsem získal a které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický popřel, že by to takto probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl shodný, jako je popisováno teď v médiích,“ řekl Bašný v pořadu České televize.

Cimický v roce 1996 otevřel centrum duševního zdraví Modrá laguna, kde působí dodnes.