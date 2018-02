Ať hnutí ANO vybere jiného premiéra než Babiše, pak půjde vytvořit vláda demokratických stran, říká Farský

Starostové a nezávislí ustupují z volebních předsevzetí a jsou ochotní jednat s hnutím ANO. Pro vznik vlády ale mají tři nepřekročitelné podmínky – aby v ní nebyly trestně stíhané osoby, neopírala se o extrémisty a byla proevropská. Co všechno je k takovému kroku vede? A co si od toho slibují? I na to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídal poslanec Starostů a nezávislých Jan Farský.

