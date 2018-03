'Slouží ruské moci.' Farský navrhuje senátorům, aby kvůli kauze Novičok podali žalobu pro velezradu na Zemana

Hnutí Starostové a nezávislí zváží podání ústavní žaloby pro velezdradu na prezidenta Miloše Zemana, a to kvůli jeho postoji v kauze Skripal a údajnému výskytu plynu Novičok na území Česka. Radiožurnálu to řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Žalobu na prezidenta může podat Senát, souhlasit s tím musí tři pětiny jeho členů. Praha 21:09 26. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Farský | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Radiožurnál

Jan Farský řekl, že senátoři STAN by tento krok mohli navrhnout proto, že prezident Zeman nevyvrátil údajnou ruskou dezinformaci, že z Česka by mohl pocházet plyn Novičok, kterým byl otráven bývalý agent Sergej Skripal.

Zeman nařídil BIS prověřit skladování Novičoku v Česku. 'Hodilo by se obvinění vyvrátit,' říká Randák Číst článek

„Prezident Zeman v tomto případě slouží zájmům ruské moci a ne České republiky. Zcela aktivně se zapojil do dezinformační kampaně Ruska, kterou rozjeli tím, že obvinili Českou republiku s tím, že tady mohl být tento plyn vyráběn,“ řekl Farský Radiožurnálu.

Zemanův úkol pro BIS

Miloš Zeman v pondělí odpoledne uložil Bezpečnostní informační službě, aby pátrala po tom, jestli někdo v Česku v minulosti Novičok vyráběl nebo skladoval.

Pokud by Senát ústavní žalobu podal, řešil by ji Ústavní soud. V krajním případě by prezidenta Miloše Zemana mohl zbavit mandátu.

Prezidenta v pondělí kvůli úkolu pro BIS zkritizoval kromě Farského i Miroslav Kalousek z TOP 09 nebo předseda ODS Petr Fiala.

Bojovou látkou Novičok byli počátkem března otráveni ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija. Británie z odpovědnosti přímo obvinila Rusko, podle šéfa britské diplomacie Borise Johnsona o útoku musel rozhodnout osobně Vladimir Putin.