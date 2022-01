Poslanec Farský odjel na stipendijní pobyt do USA, čelil kritice opozice i koaličních partnerů

Poslanec STAN Jan Farský přes kritiku opozice i koaličních partnerů odletěl na stipendijní pobyt do Spojených států. Mluvčí hnutí Sára Beránková to v neděli potvrdila na dotaz ČTK. Poslanec chtěl původně do USA odcestovat už ve čtvrtek, kvůli průtahům se sněmovním projednáváním důvěry vládě cestu odložil. Praha 17:24 16. 1. 2022 (Aktualizováno: 18:04 16. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec STAN Jan Farský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Měl (Farský) letět včera večer, ale jestli odletěl, to skutečně nevím,“ uvedla Kovářová v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Mluvčí hnutí následně na žádost o potvrzení této informace uvedla, že Farský skutečně do Spojených států odcestoval.

Poslanec v pondělí oznámil na twitteru, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu, neboť Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování.

Farský v pondělí řekl, že stáž konzultoval s předsedou STAN Vítem Rakušanem i premiérem Petrem Fialou (ODS). „Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ uvedl.

‚Šťastné to rozhodně není‘

Zejména opoziční politici obviňovali Farského mimo jiné z pohrdání voliči, i podle představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné.

Rakušan v pátek Radiožurnálu řekl, že nepovažoval za šťastnou loňskou kandidaturu Farského do sněmovny v době, kdy stipendium řešil. „Prostě pro mě toto rozhodně šťastné není,“ uvedl.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by optimálním řešením bylo, kdyby za Farského buď nastoupil ve sněmovně náhradník z hnutí STAN, nebo by Farský na stáž nenastoupil. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v neděli v pořadu Partie řekl, že pokud by byl Farský lidoveckým poslancem, cestu by mu důrazně nedoporučil.

Smířlivější byl v úterý premiér a předseda ODS Petr Fiala, s nímž Farský stáž konzultoval a získal jeho doporučení. „Pan poslanec Farský mě jako předsedu jedné z koaličních stran před časem informoval o svém úmyslu a ujistil mě o tom, že na všechna důležitá hlasování bude přítomen,“ uvedl premiér.

Naopak bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že Farský vzkázal voličům, že se vůbec nic nestane, když jimi zvolený poslanec nebude půl roku ve sněmovně pracovat. Podobně předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že si neumí představit, že by zklamala své tím, že na půl roku odešla a přestala pracovat.