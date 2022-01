Pokud bych se vzdal mandátu, potěšil bych voliče ostatních stran, ale určitě ne vlastní, říká Farský

Na podzim usedl do poslanecké lavice, nyní chce odletět do Spojených států, kde se má realizovat na půlroční stáži. „Nejedu tam na dovolenou, jedu tam na vědecký výzkum, který se týká budoucnosti České republiky,“ hájí se v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Jan Farský. Poslanecký mandát si chce ponechat, své voliče by prý zklamal spíše v případě, kdyby rezignoval. Výhledově chce nabyté americké zkušenosti zúročit v tuzemské politice. Rozhovor Praha 18:22 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Jan Farský (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dlouho víte, že jste získal stipendium na univerzitě v Oregonu?

Rozhodnutí o tom, že pojedu, padlo v prosinci po rozhovoru s panem premiérem. Otázka je, jestli odjedu, protože samozřejmě v dnešní době covidu a PCR testů a zavírání univerzit to ani dnes není jisté. Ale že jsem byl s projektem úspěšný, vím někdy z března.

Podle informací Seznam Zpráv máte do Spojených států odlétat už tento čtvrtek. O stipendiu jste napsal příspěvek na sociální sítě až v pondělí. Nebyla ta informace zveřejněna tzv. na poslední chvíli?

Proč jsem to zveřejňoval až nyní – no třeba na klubu to ví od prosince a máme to projednané v poslaneckém klubu, vedení STANu to ví také déle, stejně jako náš senátorský klub. Nebylo to tajné. Ale to zveřejnění široké veřejnosti proběhlo včera večer (v pondělí, pozn. red.).

Nepovažujete to za chybu? S ohledem na to, že jste kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny a nyní odjedete na půl roku pryč? S tou možností jste operoval už před volbami.

Nevěděl jsem to jistě, byla to možnost. Nejedu tam na dovolenou, jedu tam na vědecký výzkum, který se týká budoucnosti České republiky. Je to pro mě otázka osobnostního a profesního růstu. Myslím si, že s touto zkušeností můžu být pro Česko do budoucna dost prospěšný a moc rád budu. Naše ukotvení v Evropské unii a její další směřování je pro nás zásadní.

Já si myslím, že bych u mých voličů – a tak to viděli i ti, se kterými jsem to probíral – bylo zklamáním, kdybych rezignovat na mandát, který jsem od nich na čtyři roky dostal. Je to půlrok ze čtyř let. Klub je ustaven, vláda zítra (ve středu, pozn. red.) věřím, získá důvěru. Věřím, že bych tímto potěšil voliče všech ostatních stran, ale určitě ne vlastní voliče.

V této souvislosti mohla vyvstávat i otázka, zda ten svůj post nechcete držet kvůli tomu, že by pak připadl některému z Pirátů. Jako náhradníci jsou ale členové STAN.

Ano, je tam asi šest dalších starostů. Já jsem i s mou přímou náhradnicí (ředitelkou libereckého divadla Jarmilou Levko, pozn. red.) tuto možnost dříve také probíral a ona mi říkala, ať si určitě poslanecký mandát nechám a neodstupuju.

Uplatňování poznatků

Stáž jste konzultoval s předsedou domovského hnutí STAN Vítem Rakušanem a premiérem Petrem Fialou (ODS). „Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ komentoval jste to. Mají to tedy vaši voliči chápat tak, že po 11 letech, co jste poslancem, byste se rád profesně věnoval práci v akademické obci?

Ne. Já bych se rád věnoval Evropské unii a jejímu směřování, daleko intenzivněji než doposud. Myslím si, že to zkreslené české chápání, že Evropská unie je peněženka, která nám nemá do čeho mluvit a zároveň naše neschopnost jednat na evropské úrovni, je něco, co nás poškozuje a do budoucna tím zbytečně ztrácíme. Sice ten můj výzkum probíhá na akademické půdě, je ale na katedře politických věd.

Výhledově byste se tedy chtěl věnovat zavádění evropské politiky v Česku či se snažit rozšiřovat povědomí o Evropské unii?

Pokud bude o tuhle moji znalost zájem, tak s chutí a rád budu s tímto pomáhat.

Znění koaliční smlouvy Bude brát práci poslance, případně člena vlády jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času.

Přesuňme se nyní k otázce koaliční smlouvy. Jakub Michálek (Piráti) v úterý uvedl, že se jedná o vaše osobní rozhodnutí, za které odpovídají Starostové s tím, že v koaliční smlouvě Pirátů a STAN se kandidáti zavazují, že budou brát práci poslance jako prioritu. Výslovně se zmiňuje práce v samosprávě, podnikání, výuka či studium. Michálek to komentoval slovy: „Nemyslím, že by smlouva byla prázdný dokument, je závazný a vážný.“ Jak byste na to reagoval?

Kdybych byl explicitní, tak to není studium, je to vědecká práce. Zároveň tu výtku chápu. Od toho máme koaliční smlouvu – ve chvíli, kdy někdo s něčím nesouhlasí, může to otevřít na jednání a můžeme to probrat.

U vás tedy stále platí a stojíte si za tím, co jste říkal například na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně, že toto vaše rozhodnutí není v rozporu s koaliční smlouvou?

Já si myslím, že není v rozporu. Ale někdo samozřejmě může mít jiný názor.

Financování

Uvedl jste, že plat poslance budete posílat českým neziskovým organizacím, je to tak?

Ano.

Nemám iluze o přehnané výši stipendia na půlroční stáži, nicméně tuto částku si budete nechávat vyplácet?

Ano, stipendium si nechám. Já tam nejedu sám, o něco později mě tam doprovodí rodina. Nevidím žádný důvod, proč bych si stipendium neměl nechávat.

Jan Farský Narodil se 11. července 1979 v Semilech (Liberecký kraj)

Po absolvování semilského gymnázia v roce 1997 nastoupil na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity

V roce 2006 s Volbou pro Semily kandidoval v komunální volbách, vyhrál a Farský se jako lídr stal starostou

V roce 2008 s kolegy starosty založil hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Parlamentní volby v roce 2010, kdy byl Farský zvolen preferenčními hlasy poslancem z posledního místa na kandidátní listině, v roce 2013 byl znovu zvolen poslancem

V roce 2017 jako volební lídr přivedl do Poslanecké sněmovny hnutí STAN a stal se předsedou poslaneckého klubu, působil v zahraničním výboru

Ve volbách v roce 2021 opět obhájil mandát poslance a donedávna byl předsedou poslaneckého klubu STAN

Fulbright je program financovaný českým a americkým ministerstvem školství. Nevidíte v tom možný problém? Sice se vzdáváte platu poslance, přesto vás bude svým způsobem platit český systém.

Podepisoval jsem smlouvu s Fulbrightovou komisí, která je česká, sídlí v Čechách, ale jako nezisková organizace. A to je celé, nevidím v tom problém.

Náplň výzkumu

V Americe se chystáte zabývat poměrně rozsáhlým tématem – možností transformace 250 let amerického federalismu do plánu pro příští čtvrtstoletí Evropské unie – myslíte, že vám na to půlroční stáž bude stačit?

Podle názvu je široké, ale ono je užší ve svém zaměření. Mám to na otázku bezpečnosti – případná evropská obrana, vzdělávání v armádě a jejího vlivu na sociálně znevýhodněné talenty. Druhou oblastí jsou chybějící evropské instituce, které chybí pro to, aby byla silná a identifikovatelná. Třetí věc je demokratický deficit. To jsou tři prioritní témata, kterým se tam chci věnovat. Protože máte pravdu, že v té šíři, by to bylo o všem a o ničem.

Bude to mít nějaké zakončení?

Doufám, že z toho bude závěrem nějaká práce.

Máte v plánu následně pokračovat třeba v doktorském studiu?

To ještě vůbec nevím, o tom jsem neuvažoval.