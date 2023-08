Farský dostal za úkol kandidátku ‚velvyslanců‘ do EU. ‚Osobní kroužkovací kampaň budu respektovat,‘ říká

„Jsme dost silní na to, abychom kandidovali sami. Nechceme poslouchat, že se musíme vždycky s někým spojit,“ vysvětluje místopředseda STAN Jan Farský strategii před volbami do Evropského parlamentu. Jejich přípravou je pověřený. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz zmiňuje vývoj, kterým si Starostové prošli. Mluví o vztazích s vládními partnery, které nebyly vždy růžové. „Není to vyhrocené, ale je to taková tichá domácnost,“ popisuje spolupráci s Piráty. Rozhovor Praha 6:25 16. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Farský (STAN) | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Za STAN připravujete evropské volby. Co by pro vás bylo úspěchem? Čím chcete zaujmout voliče, jak se plánujete vymezit i vůči vašim koaličním partnerům z vlády?

Jedna věc je programová. Chci jasně říct, že naše cesta je co nejdřívější přijetí eura. Říkám to už od března, kdy mě (spolustraníci) jmenovali, a trvám si na tom. Euro je pro Českou republiku výhodné a nevidím důvod, proč jeho přijetí odkládat.

Pokud to politici zavinili, musí to (jiní) politici napravit. Co nejrychlejší přijetí eura je součástí našeho programu.https://t.co/FSCaG67zfv — Jan Farský (@JanFar_sky) July 3, 2023

Dalším bodem je strategická soběstačnost. Myslím, že Evropa by měla být obranyschopná, ale také by měla být schopná mít svůj bateriový průmysl a vyrábět čipy, ale i léky. Aby se nestala rukojmím v krizích, ať už to byla energetická krize, nebo krize kolem covidu.

(Evropa) by se měla také dotvořit v tom, že je pro lidi pochopitelně nevysvětlitelné, že v nemocnici těsně za hranicemi v Německu plné českého personálu nedostane Čech péči, přestože jsme všichni v Evropské unii. To se špatně vysvětluje. A já to nechci vysvětlovat, chci to vyřešit.

Samozřejmě je důležitá také otázka klimatu a zmenšení dopadů, přizpůsobení se, protože zastavit to v nějakém rozumném časovém horizontu evidentně nejde. To jsou témata, která mně přijdou důležitá, ale nad programem ještě povedeme diskusi s dalšími lidmi na kandidátce.

Kdo na ní bude? Kdo bude ta témata, která jste jmenoval, prezentovat?

Kandidátka je další síla, kterou chci, abychom představili. Budou to lidé, kteří dokážou něco Evropské unii přinést, ale zároveň něco přinesou i České republice z Evropské unie. Nechci, aby to byl jednorázový volební projekt, ale kandidátka lidí, kteří budou něco jako velvyslanci Evropské unie v České republice.

S těmito lidmi chci Evropskou unii racionálně vysvětlovat a komunikovat. V Česku mi chybí racionální komunikace Evropské unie. Mnohokrát se stane, že v ní něco schválíme, a když to doputuje do České republiky, začneme proti tomu bojovat. A nemusí to být jenom víčko na flašce od Coca-Coly z posledních dní, týkalo se to Green Dealu, případů je mnohem víc.

Místo toho, abychom EU brali jako prostor, který nemá alternativu, vykládáme ji skrz výmluvy a tvoříme z toho hrozbu. Což je strategicky i lidsky špatně. Tohle chci měnit.

STAN a ‚osobnosti pro Evropu‘

K podobě kandidátky… Váš předseda Vít Rakušan říkal, že ji budou tvořit „silné regionální osobnosti i mladí lidé, kteří se do politiky chtějí pustit“. Mají to být lidé ze STAN i lidé zvenku. Jaký bude poměr? Protože připomeňme, že do eurovoleb v roce 2019 šli Starostové s TOP 09 a dalšími stranami, na kandidátce byli přitom pouze tři členové STAN. Jak to bude nyní?

Máme dohodnutý klíč, že v první desítce bude sedm lidí ze STAN a tři – jak říkáme – „osobnosti pro Evropu“, ve druhé desítce bude šestkrát STAN a čtyři osobnosti. Kandidátka by měla být ve formátu „STAN a osobnosti pro Evropu“.

Mají to být lidé, kteří mají oboustranně fungovat Evropa – Česko, Česko – Evropa, a to nejen v době voleb, kdy se počítají hlasy. Ale i v tom následném čase mají být přínosem, to mají splňovat a doufám, že to tak bude. Nominace z krajů jsou do konce srpna, některé už dorazily, ale zaslala je zhruba polovina z nich.

Budete se spojovat skutečně pouze s osobnostmi, nebo je ve hře i některá ze stran, jako tomu bylo v případě té minulé kandidátky v roce 2019?

V prosinci jsem nabídl spolupráci TOP 09, v únoru lidovcům, abychom to zvážili. Ale oni jsou součástí Spolu, kde probíhají debaty a já to respektuji, zároveň nemůžu do nekonečna čekat s přípravou našeho projektu.

Na minulé kandidátce jste měli lidi z Jihočechů 2012 nebo KOA. Teď jste nám do ankety uvedl, že berete partnery jako LES nebo SNK. Bavíte se s nimi o tom?

Ano, bavíme se s LES, ale zatím není nic dohodnuté. Myslím, že se totiž nebaví jenom s námi. Ale i se Zelenými jsem se někdy v červnu sešel a bavili jsme se, co a jak. Není to tak, že by naše kandidátka byla uzavřený projekt. Ale čas běží a není možné čekat, jak si to rozmyslí.

V rámci hnutí STAN je pro mě pochopitelná atmosféra, která říká, že jsme dost silní na to, abychom do toho šli sami, a nechceme už poslouchat, že se musíme vždycky s někým spojit. Proto to chci dotáhnout v samostatném módu.

Už bez Polčáka

Europoslancem za STAN je od roku 2014 Stanislav Polčák. Ten už příští rok nebude kandidovat?

Už nechce kandidovat. Chce se stahovat zpátky a bude se věnovat advokacii.

Jak byste zhodnotil jeho působení jakožto jediného reprezentanta STAN v Evropském parlamentu? Když zmíním některá čísla, tak dle souhrnu aktivit europoslanců, který připravil projekt europarlament přehledně, chyběl u třetiny hlasování, jeho absence byla druhá nejhorší.

Tuším, že tím nejslabším byl Jiří Pospíšil (TOP 09), že?

Já jsem s ním (Polčákem) přišel víc do kontaktu letos v červnu, když se řešil Nature Restoration Law, kde jsem moc rád, že dokázal vystoupit z tlaku EPP (Evropské lidové strany, frakce v europarlamentu, kde sedí právě poslanec za STAN – pozn. red.), že má hlasovat proti. Tou dobou jsme se bavili o tom, jestli by nebylo zdravé přejít k Renew.

Byl jsem rád, že v tomhle se Standa Polčák výboru postavil za zákon a pak následně i při hlasování na plénu. Prošel jen s malým rozdílem, takže každý hlas se počítal.

Díl odpovědnosti za nemocnou přírodu v Evropě musíme převzít všichni. Úbytek života je zjevný a mnoho druhů je ohroženo vyhubením. Naše krajina ztratila přirozené prvky a biodiverzitu. Evropský parlament proto podniká kroky k záchraně budoucnosti. „Jeden z výrazných prvků však v… pic.twitter.com/rRO6zucCZG — Hnutí STAN (@STANcz) July 12, 2023

Na rovinu ale řeknu, že bych ho (Polčáka) nějak dlouhodobě sledoval, tak to ne. Ale je to i proto, že jsem věděl, že nebude na kandidátce. Tolik jsem se tomu nevěnoval, abych měl vysledované, jak tam fungoval a co dělal. Vím, že je ve výboru pro životní prostředí, což jsme od začátku řekli, že je klíčové.

Když tedy Polčák nebude obhajovat mandát, pojďme se zaměřit na ty možné budoucí europoslance. Kandidátku chcete stavět na regionálních osobnostech, a když zůstaneme u jmen, která budou nominovaná za STAN, budou tam i výrazné celostátní tváře? Ve Sněmovně máte hned několik poslanců v evropském nebo zahraničním výboru. Uvažují o tom někteří?

Jsme ve fázi, kdy si říkají o nominace v krajích. Tuším, že má nominaci poslankyně Lucie Potůčková, za což jsem rád, protože Evropu zná, dokonce překládala evropské předpisy, je to právnička, má zajímavý profil. U dalších čekám na nominace.

Byl bych rád, aby ti lidé nešli jenom do kampaně, ale do projektu na pět let. Na kandidátce budu respektovat, když někdo pojede osobní kroužkovací kampaň. Myslím tedy, že i motivace člověka na patnáctém místě nemusí být nulová, protože když bude mít podporu, také on může být ve výsledku na předních pozicích.

Dohoda s Nerudovou

O eurovolbách hodně mluvil současný ministr školství, dříve pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. U něj už to definitivně padlo?

Chtěl do toho jít, ale teď si to rozmyslel, protože je na ministerstvu školství. Třeba se to změní nominací z jeho Jihomoravského kraje, ale z našeho rozhovoru jsem pochopil, že se chce věnovat práci na ministerstvu, kde chce dotáhnout v plném zápřahu volební období, a ne to narušovat kampaní. Bylo by to oslabení pozice ministra a on školství bere hodně vážně.

Kdo bude příští český eurokomisař? Na místo si myslí Bek a Kolaja, ve hře jsou i Farský nebo Síkela Číst článek

A aktuální ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák?

Bude to na debatu během podzimu. Ve čtvrtek by předsednictvo mělo nominovat dva lídry – jednoho za STAN a jednoho za osobnosti pro Evropu – a v lednu bychom chtěli schválit kompletní kandidátku včetně programu.

Když mluvíme o osobnostech pro Evropu, jak pokračují jednání s Danuší Nerudovou? O ni usilují nejen Starostové, ale i TOP 09.

Není žádná definitivní dohoda. Samozřejmě doufám, že to, jak k sobě máme blízko, povede k tomu, že se na spolupráci dohodneme. Bylo by to dobře pro nás i pro Evropu. Má velký dosah a dokáže komunikovat témata, která jsou důležitá i směrem k mladým – otázky rovných práv nebo klimatu. Tento týden chceme mít jasno.

Eurokomisařská nominace

Ještě jedna věc, která pojí jak paní Nerudovou, tak vás. Oba jste zmiňovaní jako možní nominanti na eurokomisaře. Ve chvíli, kdy byste ale usilovali o post europoslance, nebojíte se, že nastane situace, se kterou máte zkušenost z posledních voleb do Poslanecké sněmovny, tedy že vás lidé zvolí na nějaký post a vy se pak rozmyslíte pro jinou cestu?

Rozumím. Je to ale tak, že v evropských volbách je v západní Evropě vcelku normální, že kandidáti do europarlamentu přestupují do Komise. Tuším, že v téhle chvíli je to sedm nebo osm eurokomisařů, kteří měli euromandát.

JAK SE SESTAVUJE KOMISE V první řadě se po volbách do Evropského parlamentu vybírá příští předseda Komise. Toho europarlamentu navrhuje Evropská rada (čili představitelé členských států). Výběr kandidáta musí zohledňovat výsledky voleb, navržený kandidát tedy obvykle pochází z největší politické frakce. Následně jmenují komisaře členské státy, jejich zastoupení musí opět odrážet politickou realitu v Evropském parlamentu. Europoslanci následně schvalují Komisi jako celek.

Jinými slovy: to, že bude někdo na kandidátce do europarlamentu, není vyřazující moment pro to, aby pak nemohl dostat nominaci do Komise.

Není. Naopak si myslím, že je to plusem, protože on dostane, nebo nedostane mandát toho, jestli má zastupovat Českou republiku na evropské úrovni.

Nastal v debatách o příštím eurokomisaři za Česko nějaký vývoj?

Debaty probíhají, ale je to hrozně předčasné. Saša Vondra (europoslanec a místopředseda ODS – pozn. red.) zrovna zpochybnil, že to vůbec bude STAN, kdo bude nominovat. Současná Komise má mandát do 31. října 2024, volby budou v červnu a pak bude velká debata. Nejdřív se bude vybírat šéf či šéfka Komise, dále záleží na výsledcích voleb.

A záleží na výsledcích našich voleb (zisku mandátů). Sice máme přislíbeno, že nominace bude na nás, ale vysílá ji vláda, a ne STAN, kdybychom ve volbách výrazně neuspěli, těžko si dovedu představit, že nám budou respektovat příslib, který je nyní rok a půl starý. Je to taková funkce, že o ni bude boj.

Liberální Starostové

Souhlasil byste s tezí, že Vít Rakušan potom, co převzal vedení STAN od Petra Gazdíka, hnutí přesunul do liberálnějších vod české politiky?

Působí to tak. Ale tím, že fungujeme v celostátní politice, jsme se museli začít vyjadřovat o tom, co jsme do té doby jako regionální uskupení vůbec řešit nemuseli. Ale ano, souhlasil bych s tím, že Vítek Rakušan je hodně liberální a tím pádem je i ta liberálnost víc vidět.

Petr Gazdík, Jan Farský a Vít Rakušan na tiskové konferenci, rok 2018 | Zdroj: Profimedia

Zrovna Petr Gazdík do ankety webu iROZHLAS.cz neodpověděl, ale na základě jeho veřejných výstupů se zdá být součástí té konzervativnější, regionální části. Ke kterému z nich máte politicky blíž?

Já si nemusím vybírat.

Nutit vás nebudeme. Ve Sněmovně má STAN 33 poslanců, což je mnohonásobně víc, než jste měli kdy předtím. Vzhledem k současným preferencím se dá očekávat, že na taková čísla už nedosáhnete. Nečekali jste, že se vám s takovou politickou silou podaří podporu držet výš? Že to dokážete daleko více prodat?

Máme v klubu hodně starostů, kteří jsou z obcí zvyklí, že jestli chtějí něco dosáhnout, tak toho musí dosahovat dlouhodobě s vizí, kompromisem, a ne bušením do stolu a výkřiky.

Celostátní politika je v tomhle jiná. Když chcete být vidět, tak musíte bušit do stolu, musíte křičet a i v rámci koalice být tak trošku opozicí. To jim vůbec není vlastní. Zároveň o nich vůbec nepochybuju, znám je, jakou mají sílu, jaké mají osobní příběhy. Jsou to kvalitní lidé a postupně to bude víc a víc vidět, o to vůbec nemám obavu.

Sice nejsme billboardovou, vykřičenou a twitterovými výstřižky tapetovanou stranou, ale máme kvalitní a pracovité lidi.

STAN nyní může těžit z nedostatku liberálních hlasů ve Sněmovně, protože koalice Spolu je konzervativní, opozice zejména v hodnotových otázkách také a Piráti jsou velmi oslabení. Je to něco, s čím vědomě pracujete?

Jsme v těchto otázkách, řekl bych, možná i nejkonzistentnější z parlamentních stran, snad kromě Pirátů. Třeba v manželství pro všechny je u nás nejširší podpora. Za to jsem rád, protože to nebylo úplně jednoduché téma.

Když jste zmínil Piráty, jaké s nimi má STAN nyní vztahy? Stále přetrvává pachuť ze sněmovních voleb?

Myslím, že na spolupráci má velký dopad, jak dopadly volby a jak na to reagovali Piráti, kdy nám vyčítali věci, které podle nás nebyly pravda.

Respektujeme smlouvu, kterou máme, takže dvě třetiny financí za mandáty, což je přes 30 milionů ročně, dostávají Piráti, třetina zůstává Starostům – na našich 33 poslanců tedy máme 10 milionů. Ale myslím, že tam z obou stran chybí vůle ke spolupráci. Představa, že v rámci Pirátů a pirátského fóra někdo navrhne, že by šli do spolupráce se Starosty, tak to si zrovna může podat návrh na vyloučení.

Jsou věci, které podle mě musí vyřešit dlouhodobá koexistence a čas, to nejde, že si sedneme ke stolu a vyjasníme si to. Není to vyhrocené, ale je to taková tichá domácnost.

Hovory se Stanjurou

V posledních měsících vláda představila dvě zásadní věci – konsolidační balíček a důchodovou reformu. Nesedíte ani ve Sněmovně, ani ve vládě, možná i proto jste zejména balíček hlasitě kritizoval…

Cítil jsem nervozitu ve společnosti, že se o tom pořád mluvilo a stále nebylo jasné, co to bude. Vystupňovalo se to do situace, kdy přestože jsem příznivec vlády a jsem opravdu rád, že tuhle vládu máme, tak jakkoliv jsem se snažil, nedokázal jsem její kroky vysvětlovat.

Chyběly mi argumenty i světlo na konci tunelu. Chyběl mi člověk, který by řekl: máme to pevně v rukou, víme, co se děje. To ještě umocnilo, že týden nebo dva po představení balíčku přišel podkladový návrh pro rozpočet, kde byla jiná čísla než v balíčku.

Pak jsme si ale docela dlouze volali s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a on mi popsal to, co už je nyní v médiích, že má dlouhé číselné řady, ve kterých mu vychází pozitivnější hodnoty. Říkal jsem mu, že přesně to jsem od něj potřeboval slyšet.

Takže se dá říct, že jste cítil určitou frustraci kvůli nedostatečné komunikaci, v tomto konkrétním případě tedy z ministerstva financí?

Ano, ale už se to o kus zlepšilo. Jsem hrozně rád i za to, že se začíná mluvit víc o dlouhodobé vizi České republiky. Protože konsolidační balíček je jedna věc, pomyslná záchranná brzda, ale když za ni zatáhnu, tak pak musím vědět, kam vyrazím dál. A to už začíná formulovat premiér, jeho okolí, což jsem taky rád.