Farský má problém vzdát se mandátu notářským zápisem z USA, řekl ministr spravedlnosti Blažek

Jan Farský ze STAN má problém odstoupit notářským zápisem z USA od poslaneckého mandátu. V nedělním pořadu Partie televize Prima to řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Farský odletěl před týdnem na stáž do USA. Podle Blažka řeší poslanec problém s velvyslanectvím ve Spojených státech. Pokud se právnické řešení nenajde do týdne, bude Farský muset přiletět, dodal Blažek.

Praha 13:28 23. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít