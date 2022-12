Arcibiskup Graubner stojí za Tříkrálovou sbírkou i obnovou charit. Před Prahou působil v Olomouci

Od čtvrtka každý den připomene vysílání Radiožurnálu klíčové momenty končícího roku 2022. Představí symbolicky dvaadvacet příběhů a osobností. Ve čtvrtek to byl Jan Graubner, který se letos stal sedmatřicátým pražským arcibiskupem a vystřídal tak Dominika Duku. Příběhy roku 2022 Praha 18:09 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Arcibiskup Jan Bosco Graubner odjíždí vlakem z Prahy do Olomouce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tříkrálové koledování je už dnes v Česku tradicí. Mnoho lidi ale asi neví, že u zrodu sbírky stál před více než dvaceti lety pražský arcibiskup Jan Graubner, který tehdy působil v Olomouci. Inspiroval se dle svých slov v zahraničí. „Tříkrálová sbírka je akce, která zarezonovala dobře, a mnozí ji dobře přijali,“ říká.

Jan Graubner letos z rozhodnutí papeže Františka vystřídal v čele pražského arcibiskupství kardinála Dominika Duku. Opustil tak olomouckou arcidiecézi, kterou vedl téměř třicet let.

„Padl jsem tehdy do věcí, které byly nové a bylo potřeba se orientovat, hledat. Byla to také revolučních doba, kdy se všelicos měnilo a dělo rychle a chyběla spousta všelijakých pravidel, které se později dělali. Ale bylo to také období, kdy byli lidé otevřenější, měli k sobě blíž,“ vzpomíná na tehdejší porevoluční začátky ve vedení olomouckého arcibiskupství.

Graubner stojí za tradicí Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, vznikem církevních škol na Moravě, myšlenkou zřízení hospice na olomouckém Svatém Kopečku nebo za obnovením charity ve svobodném Československu.

Charita a školství

„Kdysi jsem přijímal prvního zaměstnance charity, který měl za úkol charitu v diecézi vybudovat. Dneska je to spousta zařízení. Charita v celé republice má přes 8000 zaměstnanců a spousty dobrovolníků. Charita i církevní školy samozřejmě patří k těm radostem.“

Jmenování Graubnera v pořadí sedmatřicátým pražským arcibiskupem papež oznámil letos v květnu. Dukův nástupce se hledal od roku 2018, kdy bývalý arcibiskup musel podle církevních pravidel podat po završení 75 let rezignaci. Graubner tohoto věku dosáhne příští rok v srpnu.

„Je vidět, že když Řím chce, tak v tom má volnost. Nemusí přijmout abdikaci. Může to natáhnout,“ popisuje. Ve funkci je Graubner oficiálně od letošního července, ještě před jejím převzetím se s ním na slavnostní mši do olomoucké katedrály svatého Václava přišly rozloučit davy lidí.

„V podstatě je to osobnost, která nás provází celý život. Opravdu si vážím strašně poctivého člověka, který žije opravdu s bohem a snaží se, co to jde to v manažerské pozici dávat najevo, a přenášet mezi lidi,“ popsali návštěvníci mše Monika Jemelková a Zdeněk König.

Arcibiskup očekává, že se i přes jeho rezignaci v příštím roce může doba jeho působení protáhnout na tři až čtyři roky, než se najde jeho nástupce. Během této doby se chce soustředit na farnosti v Čechách a posilovat spolupráci tamních farníků.