Graubner nahrazuje Duku. Nový pražský arcibiskup se v chrámu svatého Víta ujme svého úřadu

Moravský rodák Jan Graubner se po 30 letech stěhuje z olomouckého arcibiskupství do pražského. Svého úřadu se ujme v sobotu dopoledne v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Papež František jmenoval Graubnera pražským arcibiskupem v polovině května. Graubner úřad přijal, netají se ale tím, že by v něm raději viděl někoho mladšího a že Moravu opouští těžko. Praha 9:21 2. července 2022

Jan Graubner se stal knězem v roce 1973. V úřadu pražského arcibiskupa nyní střídá Dominika Duku, kterému je 79 let. Církevní hodnostáři přitom své funkce obvykle opouštějí v 75 letech. Tolik bude Graubnerovi příští rok v srpnu.

„Upozorňoval jsem na to, že příští rok budu žádat o důchod. Prefekt mi na to řekl, že to přece může být i něco delšího a že jemu bylo 75 před třemi lety. Tak dál jsem se nebránil,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu.

Počítá s tím, že bude jako arcibiskup pražský nejspíš přesluhovat. Rád by pokračoval v práci svých předchůdců.

„V Praze se na některých sídlištích postavily nové kostely, to je určitě něco, na co je potřebné navázat. Chci se soustředit na normální život církve zdola – na křesťanský život v rodinách a ve farnostech,“ popsal své plány Graubner.

Mertovo zneužívání ministrantů

Podle církevního historika Jaroslava Šebka se v Graubnerově pražském působení zřejmě odrazí i jeho dosavadní zkušenosti.

„Jan Graubner je obecně člověk velmi pastýřsky zaměřený. Věnuje se duchovnímu přemýšlení o svých skutcích, velmi ho ovlivnila v poslední době i zkušenost s nemocí covid v roce 2020, kdy se doslova ocitl na prahu smrti,“ přiblížil.

Graubner se narodil v Brně a na Moravě žil až doteď, podle Šebka je tak jeho odchod do Prahy vlastně překvapením.

„Jeho kořeny a jeho mentalita, vlastně celé jeho dosavadní působení bylo spojeno s Moravou, s Olomoucí. Je to poměrně nečekané z jeho hlediska, že se najednou octne v úplně jinak ‚mentalitně‘ nastaveném prostředí Prahy,“ podotýká Šebek.

Graubner stál u obnovení Charity ve svobodném Československu, byl iniciátorem Tříkrálové sbírky a zasloužil se taky o založení tradice Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Zároveň ho ale někteří kritizují za údajnou nečinnost v kauze kněze Františka Merty, odsouzeného v roce 2001 za zneužívání mladistvých ministrantů. To Graubner odmítá:

„Tehdy se stížnost na mě dostala na policii, byla prošetřovaná na státní prokuratuře a dostala se před soud. Tyto instituce i přes různá odvolávání potvrdily, že jsem chybu neudělal.“

Poslední dva roky je Jan Graubner předsedou České biskupské konference a zůstat jím chce i po nástupu do úřadu arcibiskupa pražského.

Dominik Duka a Jan Graubner | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz/Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS