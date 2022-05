Osvědčený Graubner má dostatek zkušeností, bude člověkem udržovacího charakteru, hodnotí historik

Novým pražským arcibiskupem se stane Jan Graubner, dosavadní olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference. Můžeme ho vnímat jako přechodného kandidáta, hodnotí pro Radiožurnál historik Jaroslav Šebek, který se věnuje církevním dějinám. Dodává, že Graubner jako pražský arcibiskup je pro něj překvapením, protože jeho dosavadní působení bylo spojeno s Moravou. Rozhovor Praha 16:23 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Trvalo celkem čtyři roky, než se vybral nový arcibiskup. Je to obvyklá doba?

Není to úplně typická doba, ale je fakt, že se asi skutečně hledalo velmi obtížně. Spíše to ukazuje na vnitřní problémy české církve, ale také na problémy personálního rázu, protože se nakonec sáhlo k osvědčenému Janu Graubnerovi, který má ovšem dva roky do církevního důchodu.

Můžeme ho tedy vnímat spíše jako přechodného kandidáta, nikoliv jako arcibiskupa, který dá nějaký impulz na dlouhá léta. Spíš se zdá, že to bude člověk udržovacího charakteru, který bude svým způsobem pokračovat v předchozí linii. I když samozřejmě jeho akcenty budou nepochybně jiné, než měl Dominik Duka.

Myslíte, že se nějakým způsobem změní směřování pražského arcibiskupství? Jakým směrem?

Myslím, že Jan Graubner, jak jsem ho mohl poznat, je člověk velmi pastýřsky zaměřený, který se hodně věnuje duchovnímu přemýšlení o svých skutcích. Velmi ho ovlivnila například zkušenost s nemocí covid-19 v roce 2020, kdy se doslova ocitl na prahu smrti. Toto všechno promítá do svého vystupování jako arcibiskupa. A to se svým způsobem odrazí i v jeho pražském působení.

Pro mě je to ale svým způsobem překvapení. Přece jenom jeho kořeny a jeho mentalita, vlastně celé jeho dosavadní působení bylo spojeno s Moravou, s Olomoucí. Je to poměrně nečekané z jeho hlediska, že se najednou octne v úplně jinak „mentalitně“ nastaveném prostředí Prahy.

Vatikán si vybírá z více kandidátů, které mu předloží papežský vyslanec v dané zemi. Víme, kolik kandidátů tentokrát bylo a kdo byl mezi kandidáty?

Dá se říct, že se spekulovalo o různých jménech. Létala mediálním éterem. Často skloňovanou osobou byl Tomáš Holub. Byl to i Jan Vokál. Teď se hodně objevovalo jméno Jaroslava Brože, což je teolog z Katolické teologické fakulty.

Ale jak říkám, Vatikán evidentně v tuto chvíli vidí problémy se jmenováním kohokoliv jiného, který by se musel v té funkci zorientovat, tak se vsadilo na člověka, který už zkušenosti má a má jich dostatek.

A už je podle vás jasné, kdo nahradí Jana Graubnera na Moravě?

Bude to otázka dalšího terna, tedy církevní volby. Mohou se tam jako nástupci teoreticky rýsovat dva světící biskupové – Antonín Basler a Josef Nuzík. Ale samozřejmě Vatikán zase bude vybírat úplně jinak a možná zase úplně nečekaně, že tato jména ponechá stranou a vybere úplně jiného kandidáta.

