Konference byla počátkem tvrdé vnitřní debaty. Změna má být nachystaná, míní Grolich z KDU-ČSL

Volební sjezd lidovců se bude konat v původním termínu, tedy na podzim. Rozhodli o tom během páteční celostátní konference. Proč členové KDU-ČSL těsnou většinou podpořili předsedu? „Fakt, že bychom řekli, že Marian Jurečka nemá naši důvěru jako předseda strany a zároveň chceme, aby pokračoval jako ministr práce a sociálních věcí, by z mého pohledu byl věcný nesmysl," říká pro Dvacet minut Radiožurnálu jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:04 29. ledna 2024

Hlasoval jste pro usnesení? Byl jste jedním ze 46 členů, kteří Mariana Jurečku podpořili?

Pro usnesení jsem hlasoval. Musíme si také uvědomit, co by případně následovalo, jaká usnesení by se dále přijímala.

Fakt, že bychom řekli, že Marian Jurečka nemá naši důvěru jako předseda strany a zároveň chceme, aby pokračoval jako ministr práce a sociálních věcí, by z mého pohledu byl věcný nesmysl a nevhodná situace.

Na tom se v podstatě všichni shodli, chválili jeho věcnou práci na ministerstvu. Na tom, aby na ministerstvu pokračoval, panovala shoda i z toho důvodu, že je potřeba dokončit nachystané reformy a být odpovědní vládě.

Pokud by předseda na vyslovení nedůvěry reagoval rezignací na obě funkce, což bylo možné, znamenalo by to hledání nového ministra. Neřekl bych, že by šlo o vládě odpovědnou situaci a naše rozhodnutí.

Podobné usnesení o sedmnáct dní dříve přijal celostátní výbor KDU-ČSL, následně to některé regionální organizace zpochybnily. Berete páteční usnesení jako opravdu definitivní tlustou čáru za tím, co jste ve straně řešili, za večírkem v době střelby na filozofické fakultě? Anebo je možné, že to opět někdo otevře a za několik týdnů se k tématu vrátíte?

Držím se věty Petra Pitharta, která zní, že v politice je možné úplně všechno a tím pádem se nedá další exces vyloučit. Domnívám se, že to však není konec, nýbrž spíše začátek tvrdé vnitrostranické debaty.

I proto jsme rozhodli, že se sjezd bude konat v původně plánovaném podzimním termínu. Pokud má totiž přijít změna, měla by být opravdu nachystaná a vydiskutovaná.

Za mě je třeba si říci, jestli opravdu chceme nějakou výraznou změnu, nebo jen obměnit tvář strany. Z výstupů, které na celostátní konferenci zazněly, podle mého názoru vyplývá, že je třeba prostor k tomu, aby vnitrostranická debata mohla proběhnout.

Opravdu jsme na nízkých procentech a musíme něco dělat, pokud to se stranou myslíme dobře a odpovědně. A to se nedá vyřešit za dva měsíce.

Výtky, ne návrhy

Spekuluje se, že příštím předsedou KDU-ČSL byste se mohl stát právě vy. Před týdnem jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že o tom přemýšlíte, ale zároveň je důležité, zdali volby nového vedení budou na jaře či na podzim. Od pátku víte o podzimním termínu, tedy až po krajských volbách. Co to pro vaše přemýšlení znamená?

Uváděl jsem to z toho důvodu, že by za mě bylo velice rizikové, kdybych na předsedu kandidoval nyní na jaře nebo v létě a post na podzim neobhájil.

V politice se může stát opravdu všechno, včetně zmíněného, a stranu by to zcela extrémně oslabilo. Nyní se chci soustředit na krajské volby. Poté uvidíme, jak bude vypadat vnitrostranická diskuse a atmosféra.

Z vyjádření účastníků páteční celostátní konference lidovců jsme mohli číst a slyšet, že jste se bavili o způsobech, jak zvýšit preference KDU-ČSL a dostat se nad dvě procenta. Jaký recept jste prezentoval? Co byste měli dělat jinak?

Nemyslím, že by se tam objevil nějaký přesný recept, spíše zazněly výtky k tomu, co je špatné na současném fungování. Žádný konkrétní návod, jak postupovat, jsem ale neslyšel.

I to je důvod, proč ke sjezdu potřebujeme delší čas, aby lidé, kteří to myslí vážně, tam mohli něco představit. Na celostátní konferenci to samozřejmě neudělali. Jednak to nikdo ani konkrétně nachystané nemá a zadruhé by to před sjezdem neprezentoval takto dopředu.

