Další lety neplánujeme, Afghánci v Česku se musí rozhodnout, jak dál, říká Hamáček

Opustili Afghánistán, jen aby zachránili sebe a své blízké před Tálibánci. Afghánští spolupracovníci české armády a ambasády se dostali do Česka. Zatím zůstávají v karanténě, pak by se měli rozhodnout, jestli chtějí v Česku žít. O možnostech jejich integrace bude ve čtvrtek jednat ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se šéfem asociace krajů Martinem Kubou (ODS). „Žádné další lety se neplánují," říká Hamáček v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:32 19. srpna 2021

Můžete upřesnit, kolik afghánských spolupracovníků armády a jejich blízkých se zatím do Česka dostalo a kolik jich ještě plánujete evakuovat?

To číslo se pohybuje kolem 180 a podle informací z Afghánistánu skoro všechny, kteří byli členy programu, se podařilo dostat do České republiky. Zatím se žádné další lety neplánují a pokud by se ukázalo, že ještě někdo zůstal v Kábulu a je potřeba ho dostat do České republiky, tak bychom využili spolupráce se spojenci.

Co se zachráněnými teď je? Potřebovali nějakou zvláštní pomoc po příletu?

Pokud vím, tak všichni jsou v objektech Armády České republiky. Mají karanténu. Dostali vstupní víza na území České republiky a teď se musí rozhodnout, jak dál.

Jaký bude další postup?

Provedeme pohovory a vysvětlíme jim, jaké jsou možnosti z hlediska českého právního řádu. Oni se musí rozhodnout, jaký pobytový titul chtějí využít na území České republiky. Zda požádají o azyl, strpění nebo trvalý pobyt. Ale to jim všechno vysvětlíme.

Máte už aspoň předběžně představu, kolik zachráněných Afghánců chce zůstat v Česku a kolik jich chce odejít do jiných evropských zemí?

Přiznám se, že nemám tuto informaci. Část z těchto lidí pracovala na naší ambasádě. U nich bych čekal, že by chtěli zůstat v České republice. A u tlumočníků, to bude na nich.

Kdy se budou moct evakuovaní Afghánci zapojit do normálního života? Kdo jim pomůže najít bydlení, práci, dětem školu?

To udělá ministerstvo vnitra. Máme velmi dobře fungující integrační program. Funguje 25 let a máme s ním velké zkušenosti. Chci také mluvit s panem hejtmanem (Martinem) Kubou o tom, zda je do toho možné zapojit kraje a obce. Není to o tom, že bych chtěl přehazovat na kraje odpovědnost. Jde o koordinaci a spolupráci.

Říkal jste, že už nebude zřejmě asi třeba dalších transportů, ale Spolek Vlčí Máky tvrdí, že na kábulském letišti čekají ještě další afghánští spolupracovníci. Spolek proto volá po uskutečnění čtvrtého letu. Říkal jste, že to není potřeba. Není přece jenom prostor o tom uvažovat?

Z toho, co vím, tak všichni, kteří byli v tom programu, se do České republiky dostali. Pokud by bylo třeba ještě někoho odvézt, tak můžeme využít buď německá, nebo americká letadla. Ale to je věc ministerstva obrany. Vojáci musí říct, zda tam ještě někdo zůstal, kdo má nárok na transport do České republiky a kdo také prošel bezpečnostním screeningem.