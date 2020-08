Spor Hamáčka s armádou o převoz záchranářů do Libanonu. ‚Máme létající muzeum,‘ napsal ministr

Tým českých hasičů odletěl ve středu do Libanonu letadlem Smartwings pomáhat s pomocí po masivním úterním výbuchu.

Proč ministerstvo vnitra využilo služby soukromé letecké společnosti? Do armádního airbusu by se podle ministra Jana Hamáčka (ČSSD) vybavení záchranářů nevešlo a cesta letouny CASA by trvala výrazně delší dobu.

To ovšem na twitteru rozporovala přímo pod příspěvkem Hamáčka armáda. Její mluvčí Jan Pejšek navíc pro server iROZHLAS.cz uvedl, že oficiální žádost ze strany vnitra vůbec neproběhla. Praha 14:24 6. 8. 2020 (Aktualizováno: 14:36 6. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se zapojil do diskuzí na twitteru | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Cena za dopravu byla podle Hamáčka 1,5 milionu korun a je pravděpodobné, že až tři čtvrtiny nákladů Česku zpětně proplatí Evropská unie. Tým hasičů USAR odletěl do Bejrútu letadlem Boeing 737-800 společnosti Smartwings. Vnitro tak upřednostnilo soukromou společnost před letadly Armády České republiky.

Využití armádního letoun Airbus 319 by podle Hamáčka nedávalo smysl, protože by se do něj nevešel náklad. „Mohli jsme teoreticky žádat 2× CASA, která ale do Libanonu letí 5 hodin,“ napsal na twitter.

Kontrola veřejnosti je super. Možná by bylo dobré se v rámci té kontroly zaměřit na to, proč máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 6, 2020

Hamáček na svém twitteru poté ve čtvrtek poukázal na to, že místo armádního dopravního letectva má Česko létající technické muzeum.

Odpověď je 4x ne. Do A319 by se náklad nevešel, byl problém ho naložit do větší 737-8, větší letadlo by se muselo žádat přes Salis NATO (Antonov), což by trvalo déle... Mohli jsme teoreticky žádat 2x CASA, která ale do Libanonu letí 5 hodin. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 6, 2020

Přidal zároveň příběh, ve kterém popsal, že když si objednali naposledy tato letadla jako humanitární pomoc do Severní Makedonie, obě se rozbila a náklad přiletěl o 24 hodin později.

Když ho ostatní diskutující upozornili, zda je vhodný tento způsob komunikace, odepsal: „Já si nezačal.“

já si nezačal — Jan Hamáček (@jhamacek) August 6, 2020

„Pokud někdo chce poskytnout letecký speciál, tak to má své procedury včetně toho, že musí být zaslán oficiální písemný požadavek, ve kterém musí být specifikováno, kam má speciál letět a množství osob a nákladů, co by v něm mělo být. Nic takového jsme neobdrželi. Ministerstvo obrany nikdy neobdrželo oficiální požadavek na poskytnutí leteckého speciálu,“ uvedl mluvčí Armády České republiky Jan Pejšek pro server iROZHLAS.cz.

Dodal, že pokud by požadavek obdrželi, tak by byli schopni v řádu hodin letecký speciál na cestu vypravit. „Požadavek nepřišel, proto naše letadlo nikam neletělo,“ říká ředitel odboru komunikace ministerstva obrany.

Ke sporu se vyjádřil i Hasičský záchranný sbor, který měl požádat armádu o letouny standardní cestou již ve středu o půl jedné ráno.

1/2 Proč ČR využila letoun soukromé společnosti?



HZS ČR požádal o přepravu USAR týmu standardní cestou AČR (hovor proběhl 5.8. v 0:35 ráno). Požadavek zněl na přepravu 36 osob, psů a materiálu. Do slíbené doby AČR žádnou leteckou techniku nenabídla. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 6, 2020

I to ale ministerstvo obrany rozporovalo. Trvalo si na tom, že žádná oficiální žádost nepřišla. „Komunikace proběhla na pracovní úrovni. Telefonická konzultace ze strany hasičského záchranného sboru směrem na generální štáb měla pokračovat dále oficiálním požadavkem, ale k tomu už nedošlo,“ řekl Pejšek.

Zásah týmu

Plán nasazení českého týmu je prozatím na pět dnů, řekl šéf pražských hasičů Luděk Pudil.

„Samozřejmě může dojít jak ke zkrácení působení týmu, tak k prodloužení. Základní varianta je na pět dnů, protože po této době už je strašně malý předpoklad, že by v troskách budov mohly být ještě nalezeni živí lidé,“ dodal.

Vedle pěti psů bude tým k hledání přeživších používat také technické prostředky jako jsou echolokátory a kamery. Podle informací hasičského sboru je tým složen z pražských hasičů, pěti kynologů z Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje a lékaře z Brna.

Vybavení, které si tým veze, váží 4,5 tuny a zahrnuje vedle lezecké výstroje také motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků a přístroje na vyhledávání zavalených osob.

Osm a půl hodiny

Česká velvyslankyně v Libanonu Michaela Froňková ve středu v České televizi řekla, že libanonští představitelé uvítali českou pomoc i její rychlost. „Čím rychleji pomůžeme, tím ta pomoc bude efektivnější,“ řekla Froňková.

Podle Hamáčka Praha pomoc nabídla v úterý večer, Libanon zájem potvrdil ve středu časně ráno a záchranáře se podařilo vyslat osm a půl hodiny po potvrzení z libanonské strany.

Exploze v bejrútském přístavu, která v úterý poničila několik čtvrtí, si vyžádala podle libanonského ministra zdravotnictví 135 mrtvých a 5000 zraněných. Tlaková vlna způsobila rozsáhlé škody až pět kilometrů od místa výbuchu a podle bejrútského guvernéra ztratilo domov až 300 000 lidí. Jako o příčině výbuchu se spekuluje o špatném uskladnění nebezpečného materiálu.