Hamáček: Zeman zřejmě vycházel z informací ve veřejném prostoru, o cestě do Moskvy jsme nemluvili

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) popřel, že by s prezidentem Milošem Zemanem probíral svou plánovanou cestu do Moskvy, o které tvrdí, že byla promyšlenou kamufláží. Zeman minulou neděli Frekvenci 1 řekl, že si Hamáček zakrývací manévr mohl odpustit. „Jak jsem pana prezidenta poslouchal, tak on prostě popsal informace, které byly ve veřejném prostoru,“ řekl na páteční tiskové konferenci České pošty ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha 14:42 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Jan Hamáček má za to, že vystoupil na všech relevantních výborech poslanecké sněmovny a objasnil svou plánovanou cestu do Moskvy všem, kteří objasnění chtěli slyšet (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Miloš Zeman o plánované cestě ministra vnitra Jana Hamáčka (za ČSSD) mluvil v rozhovoru pro stanici Frekvence 1. Podle něj naprosto rozumně plánoval cestu do Ruska kvůli vakcíně a summitu a zcela rozumně ji po kauze Vrbětice odvolal. To, že by chtěl vicepremiér kauzu okolo Vrbětic vyměnit za vakcíny, Zeman odmítl, ale podotkl, že si mohl odpustit „folklór“ se zakrývacím manévrem.

O tom, že Hamáčkova plánovaná cesta do Moskvy měla sloužit k výměně vrbětického příběhu za vakcíny Sputnik V, napsaly jako první Seznam Zprávy. Na autory článku Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou podal Hamáček trestní oznámení. Redaktorce Kristině Cirokové v pátek odmítl na tiskové konferenci po oznámení změn v České poště odpovídat na jakékoli otázky. Zdůvodnil to tím, že je s redakcí ve sporu.

Radiožurnálu Hamáček řekl, že vystoupil na všech relevantních výborech sněmovny, kde objasnil svou cestu všem, kteří objasnění chtěli slyšet. Ke středečnímu jednání senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost se Hamáček vyjadřovat nechtěl. Po tomto jednání senátor Václav Láska (Senátor 21) o Hamáčkově verzi s kamufláží prohlásil, že je to lež.

Hamáček k jednání výboru řekl pouze to, že na něm nebyl, a nemůže ho proto komentovat. „Vzhledem k tomu, že tato věc evidentně skončí u soudu s dokazováním relevance a informací z toho prvního článku, tak to nechme až k soudu. Nevím, co tam padlo, a nevím, proč senátoři komentují uzavřené jednání.“