Hamáček vysvětloval na policii plánovanou cestu do Moskvy. K obsahu výpovědi se odmítl vyjádřit

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v úterý podával policistům vysvětlení k okolnostem své neuskutečněné cesty do Moskvy, kterou překazilo odhalení v kauze výbuchů ve Vrběticích. Podle informací České televize policisté dorazili za Hamáčkem dopoledne na ministerstvo vnitra. Pro média se ministr po rozhovoru s vyšetřovateli nevyjadřoval. Praha 18:49 7. září 2021

Případem se od května zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, podle jejího ředitele Jiřího Mazánka by mělo být vyšetřování uzavřeno do půl roku. Hamáček v úterý odmítl novinářům svou výpověď komentovat. Dříve to zdůvodnil tím, že je v utajeném režimu.

V neděli v pořadu Partie televize Prima uvedl, že v úterý události pravdivě popíše. „Je evidentní, že tam k žádnému trestnému činu nedošlo,“ prohlásil.

Vakcíny za Vrbětice

Podnětem vyšetřování byla informace serveru Seznam Zprávy, podle které Hamáček chtěl odcestovat v dubnu do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Krátce před chystanou cestou premiér Andrej Babiš (ANO) a Hamáček zveřejnili, že za výbuchy byli podle českých bezpečnostních složek příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU.

Hamáček tvrzení o výměně informací o výbuších za vakcíny opakovaně popřel, na server Seznam Zprávy podal žalobu. Národní centrála proti organizovanému zločinu koncem května požádala sněmovnu, aby jí poskytla záznamy z jednání stálé sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, které se týkalo kauzy Vrbětice.