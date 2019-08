Hamáček: ČSSD trvá na dodržování Ústavy, nemá důvod měnit kandidáta na ministerstvo kultury

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš zopakoval, že stojí o to, aby ČSSD změnila kandidáta na ministra kultury. Oznámil to ministr vnitra a předseda strany Jan Hamáček. Sociální demokracie ale podle něj trvá na dodržování Ústavy a koaliční smlouvy. A svého kandidáta Michala Šmardu z ČSSD měnit nehodlá. Hamáček pak nechtěl upřesnit, dokdy by mohla ČSSD vyčkávat.

Praha 10:32 19. srpna 2019