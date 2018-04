Předčasných voleb se nebojíme. Teď je míč na straně premiéra, řekl Hamáček k vyjednávání o vládě

Hnutí ANO zřejmě nebude vládnout s ČSSD, sociální demokracie půjde do opozice. Nárokovala si pět resortů včetně ministerstva financí nebo vnitra jako výměnu za toleranci trestně stíhaného premiéra. Šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš nakonec na pět postů přistoupil a nabídl resort spravedlnosti. Jednání přesto zkrachovala. Proč, vysvětlil Radiožurnálu předseda ČSSD Jan Hamáček. Rozhovor Praha 9:55 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Andrej Babiš v rozhovoru pro Právo tvrdí, že vám nabídl ministerstvo spravedlnosti, protože kauza Čapí hnízdo je teď u státního zástupce, který pod spravedlnost spadá. Proč jste tu nabídku nepřijali?

Nabídli jsme hnutí ANO několik možností, ale celou dobu jsme říkali, že chceme slyšet jejich návrh řešení, jak se postaví k situaci, kdy jmenují do vlády trestně stíhaného politika. Pro sjezd to byl zásadní problém, máme to koneckonců i v usnesení. Naposledy minulý čtvrtek hnutí ANO slíbilo, že nám ve čtvrtek představí svůj návrh řešení.

To bude asi páté ministerstvo.

Říkali jsme, že pokud bychom měli uvažovat o tom, že budeme tuto věc tolerovat, tak chceme buď řízení ministerstva financí, kde je potenciální střet zájmů hnutí ANO, případně ministerstvo vnitra, kde chceme zajistit, aby policie, která tu věc šetří, pracovala bez jakéhokoliv nátlaku. A myslím, že toto je věc, od které neustoupíme. Hnutí ANO naši nabídku neakceptovalo, a proto jsme se nedohodli.

A ministerstvo spravedlnosti tedy není cesta, když pod něj spadají státní zástupci?

Jasně jsme řekli, jaké jsou podmínky sociální demokracie, a na tom jsme se rozešli.

Andrej Babiš vaší straně podle rozhovoru také na vnitru nabízel post prvního náměstka, proč neprošlo ani to?

To je věc, která není úplně v souladu se zákonem o státní službě. Pokud tomu totiž rozumím správně, náměstci na ministerstvech jsou odborní náměstci, kteří podléhají nějakým kvalifikačním předpokladům a současně jsou tam výběrová řízení a já si neumím představit, jak by pan premiér chtěl zařídit nějaké politické jmenování tohoto náměstka. To si myslím není možné v rámci současných zákonů.

Proč nechce Andrej Babiš podle vás pustit ministerstvo vnitra?

To nevím, to je otázka na něj. My jsme byli ochotni jít už na několikátý kompromis, hnutí ANO se ale rozhodlo, že celý jednací maraton shodí ze stolu a dohodu zbourá. Teď je ten míč na straně pana premiéra v demisi, který je pověřen jednáním o sestavení vlády a musí panu prezidentovi sdělit, jak pokročil.

Jakou čekáte reakci prezidenta Zemana? Ten si ještě ve čtvrtek během návštěvy Slovenska pochvaloval, že jdou jednání o nové vládě dobře.

My jsme s panem prezidentem mluvili, věděl o pozici ČSSD a byl informován i o tom, že je možné, že jednání nedopadnou. Předpokládám, že vyhoví žádosti pana premiéra v demisi, přijme ho, nechá se od něj informovat a pak asi představí nějaký svůj další postup a plán.

Chápu to tedy správně, že pokud Andrej Babiš nepřistoupí na vaši nabídku řešení, tedy pokud nepustí ministerstvo vnitra, je to definitivní ne menšinové koalici s hnutím ANO?

Ve čtvrtek jsme řekli, že v pátek doporučíme vedení sociální demokracie jednání ukončit. V jednu hodinu se sejde naše předsednictvo a já předpokládám, že odhlasujeme ukončení jednání, sociální demokracie zůstane v opozici a další jednání vést nebudeme.

Jste jednotní v ČSSD v názoru na to, že do vlády nepůjdete?

Jsme jednotní v tom, že jsme byli ochotni v zájmu stability udělat řadu kompromisů, jakkoliv možná bolestivých, nicméně hnutí ANO se nebylo ochotno s námi potkat někde uprostřed. Jsme určitě jednotní v tom, že i v opozici budeme pracovat pro naše voliče a Českou republiku.

Dovedete si v tuto chvíli představit jednání o předčasných volbách?

Samozřejmě to je věc, ke které se v nějakém momentě dostaneme. My se voleb nebojíme a jsme připraveni jednat.