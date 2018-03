Hamáčkova cesta k toleranci trestně stíhaného premiéra. Podívejte se na výroky šéfa ČSSD

„Znovu říkám, je to velký problém, účast trestně stíhaného politika ve vládě. Teď můžeme argumentovat, že lidé, kteří volili pro hnutí ANO, tak to věděli a tak dále. Ale já to nechci kategoricky vyloučit, protože se může stát, a my politici musíme být připraveni na všechny alternativy, že tady prostě budou jenom samá špatná řešení a budeme muset vybírat to nejlepší z těch špatných řešení. Takže já nechci kategoricky říct, že to prostě neexistuje, protože například se může stát, že tady bude hrozit opravdu vláda ANO, SPD a KSČM. A pak si sociální demokracie musí vyjasnit, co je pro ni prioritou a co je to menší zlo.“

Jan Hamáček (30. 1. 2018, DVTV)