Hranice s Rakouskem a Německem by se mohly uvolnit dříve než 13. června, řekl Hamáček

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky hotový do poloviny června. V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi také prohlásil, že se vláda bude v pondělí zabývat režimem na hranicích, nebo že za zveřejnění informací o příjezdu ruského agenta by měl padnout trest. Praha 15:20 17. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté na hraničních přechodech v noci začali důkladně evidovat jízdy | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Nákup letecké společnosti Smartwings není podle Hamáčka na stole. Firma by měla využít dostupné programy podpory, například kurzarbeitový program Antivirus.

Opozice nesouhlasí se vstupem do Smartwings. ČSSD od ANO očekává lepší vysvětlení Číst článek

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl v letecké společnosti, hovořil v sobotu v České televizi ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Opozice s tím většinou nesouhlasí, v rozhovoru pro Českou Televizi záměr zkritizoval také předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Změna ústavního zákona

Hamáček by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky hotový do poloviny června. Od vlády má termín pro zhotovení změny, kterou chce do zákona zakotvit mimořádný pandemický stav, do konce prázdnin. Předsedové ODS Petr Fiala a STAN Vít Rakušan ocenili, že Hamáček o postupu při přípravě novely nedávno jednal i s opozicí.

„Pokud chceme uchovat to klíčové, aby vláda podléhala kontrole Poslanecké sněmovny, tak tam musí být nějaký moment, kterým Sněmovna může vládu vypnout. To se nedá udělat jinak než přes zákon o bezpečnosti České republiky,“ řekl Hamáček.

Silnější premiér i klička pro střet zájmů. 5 novinek, které se vláda snažila prosadit ve stínu koronaviru Číst článek

V něm by měl být definován nový typ mimořádného stavu. Pokud jej vláda vyhlásí, tak na omezenou dobu a dolní komora ho bude moci kdykoli zrušit, nebo při překročení časové hranice bude muset potvrdit prodloužení.

V novele by měly být popsány pravomoci vlády v mimořádném stavu pandemie, které budou dále definovány v krizovém zákoně nebo zákoně o ochraně veřejného zdraví, uvedl Hamáček.

Případnou změnu ústavního zákona musí schválit Parlament. Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů.

Otevření hranic

Vláda se bude v pondělí zabývat režimem na hranicích s Německem a Rakouskem. Diskutovat by kabinet měl i o možném dřívějším uvolnění než 13. června. Hranice je možné překračovat pouze na vybraných přechodech i poté, co k nedělní půlnoci skončí nouzový stav.

„Česká republika bude muset vyhodnotit rozhodnutí Rakouska, potažmo Německa a změnit režim na hranicích. Máme materiál připravený zítra do vlády. Aktuálně platí kontroly na hranicích do 13. června a máme zítra na vládě diskusi o tom, zda platí do 13. června nebo zda i tady budeme moci rychleji uvolňovat,“ řekl Hamáček. Uvedl, že by s ukončením ochrany vnitřních hranic osobně ještě chvíli počkal.

Zveřejnění informace o příjezdu ruského agenta ohrozilo životy, řekl Hamáček. Musí padnout trest Číst článek

Trest za vypuštění informace

Ten, kdo do veřejného prostoru vypustil informaci o údajném příjezdu ruského agenta s ricinem do Prahy, by měl být exemplárně potrestán. Kvůli úniku utajovaných informací už dříve podala trestní oznámení Bezpečnostní informační služba.

„Zkomplikovalo to život spoustě lidí, práci bezpečnostním službám, de facto to vyhodilo do vzduchu případné reakce našich služeb na případné hrozby a současně to ohrozilo spoustu životů,“ řekl Hamáček. „Doufám, že policie zjistí, kdo to byl, a ten člověk bude exemplárně potrestán,“ dodal.

Reakce na výroky Předsedy KSČM

Vicepremiér také řekl, že Filipovy výroky vnímá jako rétoriku před sjezdem KSČM. Předseda KSČM kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za „zločinné“.

Šéf komunistů Filip si stojí za vyjádřením pro ruský armádní deník. Zájmy Česka prý ‚nepoplival‘ Číst článek

Filip současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky.

Výroky ohledně československých legionářů jsou podle Hamáčka za hranou. Je podle něj důležité, že komunisté nemají vliv na českou zahraniční politiku.

Podle předsedů ODS Petra Fialy a STAN Víta Rakušana by Filip neměl být ve vedení Sněmovny. Rakušan považuje za nepřijatelné, aby se Filip takto vyjadřoval jako představitel jedné z nejvýznamnějších ústavních funkcí.

„Pokud to opravdu ruská strana prezentovala tak, že je to stanovisko představitele českého Parlamentu, tak jsem ochoten podpořit příslušné usnesení Poslanecké sněmovny, které konstatuje, že to není názor českého Parlamentu,“ uvedl k tomu Hamáček.