‚Modernější směr‘ i ‚pokračování soutěže v populismu‘. Politici reagují na Hamáčkovo znovuzvolení

Jan Hamáček s velkou převahou obhájil svůj post lídra ČSSD. V tajné volbě na sjezdu dostal 433 hlasů z 501 odevzdaných. Proti se vyslovilo 57 členů a zbytek lístků byl neplatný. Celkem získal Hamáček zhruba 86 procent hlasů. Hamáček byl jediným kandidátem a ještě před hlasováním prosadil nové stanovy. Ty mají údajně stranu zmodernizovat. Právě směr modernizace může podle lídra KSČM Vojtěcha Filipa v budoucnu ovlivnit další spolupráci stran. Hradec Králové 19:24 1. 3. 2019 (Aktualizováno: 19:59 1. 3. 2019)

„ČSSD má díky nám šanci být součástí úspěšného vládního projektu,“ ohodnotil rozdílné názory delegátů na účast ČSSD ve vládě první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Zároveň odmítl slova, že by se jejich hnutí sbližovalo s pravicí a narušovalo vládní koalici.

„Nevím, o jakém sbližováni mluví. My nejsme ani levicové, ani pravicové hnutí. Realizujeme program pro všechny lidi," uvedl Faltýnek. Hamáčkovi podle něj měl výrok pomoci ke znovuzvolení předsedou strany.

Solidaristická politika

„Jan Hamáček stanovil směr, který koriguje možné pohyby k ultraliberalismu, které tu někteří představují,“ zhodnotil silný mandát staronového šéfa sociální demokracie předseda KSČM Vojtěch Filip.

Spolupráce ČSSD a KSČM může podle Filipa pokračovat, pokud bude modernizace strany směřovat k „solidaristické politice, tedy politice levicové“. Naopak by ji komplikovalo, pokud by se sociální demokracie zařadila do „spolku liberálních stran“ po bok pravice.

V područí Zemana

Znovuzvolení Hamáčka předsedou podle šéfa ODS Petra Fialy znamená, že ČSSD bude nadále v područí prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše. Tudíž bude pokračovat vládní soutěž v populismu „místo skutečných reforem a změn, které potřebujeme“.

„Místo skutečné reformy důchodového systému bude vláda řešit jeho větší ‚solidárnost‘, místo snižování daní ČSSD navrhuje naopak jejich zvyšování. Živnostníci se dočkají pouze verbálního zastání, protože to budou oni společně se zaměstnanci, kdo budou muset levicové nápady vládních stran zaplatit,“ uvedl pro ČTK.

Méně konfrontační byla místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. „Sociální demokracie je jeden z našich hlavních dlouholetých politických soupeřů. Ale je to tradiční levicová demokratická strana a opravdu bych jim přála, aby se dostali ze své dlouhodobé krize,“ napsala na twitteru.

Změnit se

Předseda Pirátů Ivan Bartoš blahopřál Hamáčkovi ke znovuzvolení s tím, že se těší na spolupráci při schválení zákona o právu občana na digitální službu i přípravu zákonů souvisejících. „Nebyla to úplně drtivá většina těch delegátů,“ řekl Bartoš Radiožurnálu.

ČSSD je podle něj rozkolísaná, což se projevilo například v loňských senátních a komunálních volbách. Bartoš doufá že sociální demokracie nabere modernější směr.

„Pokud se sociální demokracie chce vrátit k původním myšlenkám a změnit se na moderní stranu, což zaznělo od pana Hamáčka už před sjezdem, bude se muset vypořádat i s proudy, které naopak volají ‚nebuďte liberální, buďte pragmatičtí‘,“ vysvětlil Radiožurnálu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Probruselský program

Podle šéfa SPD Tomia Okamury znamená volba Hamáčka, že strana bude pokračovat ve své „proimigrační“ a „probruselské“ politice. „Tato strana ztratila potenciál vrátit se volebními výsledky na dvouciferné číslo, nebo nejlépe pro ně na výsledky, které měli v dřívějších letech, jelikož ten proimigrační a probruselský program podle mého názoru nemá šanci oslovit v současné době masového voliče,“ řekl Okamura Radiožurnálu.

Sociální demokracie je podle něj slabým a servilním koaličním partnerem ve vládě Andreje Babiše, proto se Jan Hamáček „musel vymezit“. Okamura tak patrně narážel na Hamáčkův projev před volbou, kde zaznělo: „Snad (naši voliči) pochopí, že jsme ve vládě a nechtěli jsme do ní pustit extremisty.“

Obtížná situace

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil Hamáčkovi spolu s gratulací popřál, „aby se z ČSSD nestal fackovací panák dua Zeman a Babiš“. „Volba pana Hamáčka předsedou ČSSD není nijak překvapivá. Sociální demokraté dále sází na účast ve vládě Andreje Babiše a na to, že pokud budou ve vládě, tak získají své voliče,“ řekl Radiožurnálu.

„Pro sociální demokracii je to velmi obtížná situace, protože levicového voliče dnes oslovuje Andrej Babiš a sociální demokraté tápou, zda nejít ještě více nalevo od hnutí ANO. Osobně se domnívám, že tímto směrem sociální demokraté postupují, proto také na sjezdu vystoupil Miloš Zeman,“ dodal Pospíšil.