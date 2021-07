Hamáček: Pokud se nedostaneme do sněmovny, skončím. Z vládnutí ANO a ČSSD obavu nemám

Předseda ČSSD Jan Hamáček stojí před jednou z největších výzev své víc než dvacetileté politické kariéry. Na podzim bude mít za úkol dostat stranu do sněmovny. Průzkumy jí přitom nyní přisuzují mezi čtyřmi a sedmi procenty. Pokud se tak nestane, skončí. „Pokud by se sociální demokracie nedostala do sněmovny, tak je jasné, že vedení by nemohlo pokračovat,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. A odmítá, že se stane v takovém případě velvyslancem. Praha 10:55 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pevně věřím, že se do sněmovny dostaneme a výsledek bude lepší než v minulých volbách,“ říká v rozhovoru předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Před čtyřmi lety získala ČSSD 7,27 procenta hlasů a 15 poslaneckých křesel.

„Teď je nejdůležitější, aby k volbám dorazilo naše jádro. To rozhodne o výsledku voleb. Byly časy, kdy toto jádro tvořilo 25 procent voličů,“ připomíná. „Chceme je přesvědčit, aby se vrátili. Ať se podívají na náš program, tam se přesvědčí, že jedinou skutečnou levicí jsme my,“ tvrdí.

Sociální demokracie musí podle Hamáčka mluvit jednotným hlasem. S tím souvisí i odstranění jeho rivala v souboji o předsednické křeslo Tomáše Petříčka, který nakonec nebude v Praze ani kandidovat do sněmovny. Šéf ČSSD i s odstupem času odmítá, že by šlo o chybu.

„Viděl jsem, že největším nešvarem sociální demokracie v posledních letech bylo, že mluvila různými hlasy. Nešlo z mé strany o žádnou pomstu, ale chtěl jsem, abychom do voleb sjednotili komunikaci a udělali stranu srozumitelnou. Těžko by se mi to podařilo, když se Tomáš Petříček netajil názorem, abychom se distancovali od vlády s hnutím ANO,“ vysvětluje svůj pohled Hamáček.

„Z možného vládnutí ANO a ČSSD obavu nemám. Naši voliči hlavně chtějí, abychom byli ve vládě a prosazovali náš program,“ doplňuje.

Pražskou kandidátku povede místo Petříčka ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dvojkou bude jako nezávislý kandidát exšéf Zelených Matěj Stropnický.

„Jsem přesvědčený, že to je dobrý tah. Vysíláme v hlavním městě do voleb tandem, který bude úspěšný,“ věří Hamáček.