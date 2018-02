Hamáček: ČSSD ve vládě s Babišem? Nepředjímal bych, potrvá to týdny, spíš měsíce

Slovy Andreje Babiše šlo o nástřel, ale současně jde o první vážná jednání o „jediné variantě vlády, která je na stole“: o možné koalici hnutí ANO s ČSSD podporované KSČM. Nový předseda ČSSD Jan Hamáček a první místopředseda strany Jiří Zimola prý jednali s premiérem v demisi hlavně o programových prioritách. Personální otázky, jako je účast trestně stíhaného člověka ve vládě, údajně zatím neřešili. Jan Hamáček byl hostem Radiožurnálu. Praha 21:20 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jaký jste si z toho jednání odnesl dojem?

Bylo to opravdu první, takové sondážní jednání, probíhalo v korektní atmosféře. My jsme se konec konců shodli na tom, že pokud spolu chceme mluvit, tak bychom na sebe neměli útočit ani v médiích. Takže myslím, že jsme si nastavili způsob komunikace do budoucna.

Andrej Babiš dopředu nastínil, že se vás nejdřív zeptá, jestli chcete do vlády s ANO. Na to jste mu odpověděli, že chcete?

My jsme řekli, že jsme připraveni jednat. Jednání neznamená vstup do vlády, nicméně jsme ta jednání chtěli zahájit a dneškem je i zahájili.

Personální věci jsme neřešili

Když jste tedy dali najevo, že chcete do kabinetu, měly přijít na řadu podmínky. Sdělili jste mu jednu z vašich důležitých podmínek, tedy, že by v kabinetu neměl být trestně stíhaný člověk?

Ano, my jsme seznámili pana premiéra se závěry našeho hradeckého sjezdu, které nám zaprvé daly mandát k tomuto jednání a současně vyzvaly hnutí ANO, aby do případné vlády nenominovalo trestně stíhanou osobu.

A co on na to říkal?

Naše stanovisko si vyslechl, nicméně v té diskusi jsme nepokračovali, protože jsme neřešili personální věci, ale možnost programové shody.

Proč jste potom tuto otázku odsunuli? Není pro vás tak důležitá, jste s ohledem na odpor hnutí ANO k výměně pana Babiše ochotní z ní slevit?

Ne, my jsme obecně neřešili žádné personální otázky, žádná křesla, žádné rezorty. Nejdříve musíme vědět, jestli jsme schopni spolu mluvit v programové oblasti, protože o tom ta případná spolupráce je. A pokud naši experti dopějí k tomu, že jsme schopni spolu v této věci komunikovat, můžeme se posunout dále.

Takže je to taková taktika? Nerozčílit případného partnera přímo na začátku?

Ne, je to o tom, že případná spolupráce musí být o programu. Musíme si vyjasnit, zda jsou naše programy vzájemně kompatibilní a jsou tam nějaké překážky a jednat o nich.

'N ebude to úplně jednoduché'

Máte nějakou představu, v čem by programy mohly být kompatibilní nebo v čem by mohly být překážky? Protože byste vlastně ty programové priority z doby, kdy jste byli v jedné společné vládě, měli dost dobře znát, ne?

Určitě. Ono se ukazuje, že to nebude úplně jednoduché, protože už to první téma, které jsme dnes otevřeli - my jsme dneska předložili návrh zákona, který ruší takzvanou garanční dobu, to znamená, že to umožňuje proplácet i první tři dny nemocenské -, tak na něj reakce ze strany hnutí ANO nebyla zrovna pozitivní. Ukazuje se, že je tam celá řada věcí, které budeme muset vydiskutovat. A rozhodně to nebude jednoduchý proces.

Nebo zřejmě progresivní zdanění. To si dovedu představit, že by se hnutí ANO také nemuselo líbit.

Určitě. My jsme říkali, že pokud chceme navyšovat mzdy, důchody a platy, aby rostla životní úroveň, tak bychom se také měli podívat na tu příjmovou stranu státního rozpočtu. Z naší republiky odtéká každý rok přes 300 miliard korun do zahraničí a určitě musíme mluvit o tom, jak tady ty peníze alespoň částečně udržet.

A kdy se tedy domluvíte? Dejme tomu, že jsou tady dost značné programové shody, průniky, a že by to z tohoto hlediska v té vládě šlo. Až přijde řada na tu zásadní otázku, jestli by měl, nebo neměl být Andrej Babiš ve vládě, tak co uděláte? Andrej Babiš řekl, že až do smrti bude trvat na tom, aby byl premiérem. ČSSD zase na druhou stranu říká, že by trestně stíhaný člověk ve vládě být neměl. Jak se tohle dát vyřešit?

Budeme o tom jednat, to je jediná možná odpověď. Budeme jednat a uvidíme, jestli jsme schopni najít nějaké řešení. Nicméně já bych v této fázi pravdu nepředbíhal, nepředjímal.

Jiří Zimola a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

'Budou to určitě týdny a spíše měsíce'

V jakém časovém rámci počítáte, že vláda s vaší účastí vznikne, nebo ne? Protože předseda KSČM Vojtěch Filip po schůzce s Milošem Zemanem uvedl, že by si prezident přál, aby nová vláda získala důvěru do letních prázdnin. Jak odhadujete případný termín?

Nebudu hovořit o konkrétním termínu, každopádně to není otázka dnů. Celkem dlouho budou trvat programová jednání. Nás 7. dubna čeká pokračování sjezdu, kdy bych chtěl našim delegátům přednést alespoň nějakou zprávu a platí to, co jsme delegátům sjezdu a všem členům ČSSD slíbili: tedy, že pokud bychom dospěli k nějakému závěru, tak o tom, zda akceptovat tu nabídku, nebo ne, rozhodnou všichni členové sociální demokracie.

V referendu.

Ano.

To znamená, že jednání moc výrazně neurychlíte. Čili si myslíte, že kabinet s důvěrou nebude dříve, než do letních prázdnin?

Nechci být takto skeptický, ale budou to určitě týdny či spíše měsíce, protože to potřebujeme prodiskutovat. A současně musíme dát prostor rozhodnout členům sociální demokracie. Ty prodlevy ale nejsou z viny sociální demokracie, my jsme byli s nějakým seriózním jednáním osloveni vlastně až teď. O menšinové vládě a vládě bez důvěry, tam se seriózní jednání nevedla.

Ale čekalo se na váš sjezd a vy ten sjezd máte ještě rozpůlený. To znamená, že to z vaší viny trochu je...

Ne, ne. Kdyby hnutí ANO chtělo od začátku jednat o nějaké formě většinové vlády s důvěrou, tak jsme si mohli ušetřit ty měsíce mezi volbami a touto dobou. Hnutí ANO tehdy preferovalo dostat rychle menšinovou vládu do úřadu a ta jednání se seriózně nevedla. Teprve teď začínáme.