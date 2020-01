Hamáček podporuje konec Válkové i na pozici vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Je to logické, řekl

Předseda ČSSD Jan Hamáček by podpořil odvolání Heleny Válkové (ANO) z pozice vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Řekl to v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce. Zároveň podpořil nominaci Kateřiny Valachové (ČSSD), o níž je připraven jednat s vedením strany. Jméno exministryně krátce předtím zmínil prezident Miloš Zeman. Praha 13:11 12. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Jana Hamáčka dohnala Helenu Válkovou její minulost | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Považoval bych to za logické. Její odvolání by situaci zlepšilo. Úřadu by to také prospělo, jinak tato debata neskončí. Práce úřadu by něčím takovým neměla být zatěžována,“ řekl vicepremirér Jan Hamáček v České televizi k odvolání Heleny Válkové z její současné funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Zda bude odvolána ale podle Hamáčka záleží na hutí ANO. „Byla to nominace pana premiéra. ČSSD jí ale se svými pěti ministry nemůže z funkce odvolat. Odvolání můžeme sice navrhnout, ale bez hlasů ANO nebude možné. Očekávám, že poté, jak se pan premiér postavil k její kandidatuře na ombudsmanku, přijme stanovisko i k jejímu aktuálnímu angažmá,“ uvedl.

Helena Válková podle serveru Info.cz obhajovala v článcích ze 70. a 80. let zákony, které zneužíval komunistický režim proti disidentům. Informace se objevila v době, kdy o ní prezident Miloš Zeman uvažoval jako o možné nástupkyni Anny Šabatové na pozici veřejné ochránkyně práv.

„Můžeme debatovat, jestli byla paní Válková nejlepší kandidátkou. Byla to ale volba pana prezidenta, nikoliv naše. O jejím zvolení jsme měli pochybnosti. Po informaci o spoluautorství byla situace neudržitelná a pohár přetekl,“ řekl Hamáček k její nominaci.

Valachová ombudsmankou?

Poté, co sama Válková oznámila, že se o funkci ombudsmanky nebude ucházet a nominaci odmítne, se objevilo nové jméno. Miloš Zeman uvedl, že by mohl nominovat bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD). „Má spoustu energie a vzhledem k jejímu mládí jí nikdo nemůže vyčítat nějakou minulost v době normalizace," řekl Zeman s tím, že mu ji ale musí někdo nejprve navrhnout.

Podle šéfa ČSSD je Valachová dobrou kandidátkou. „Splňuje veškeré požadavky pro tuto funkci a má dlouhodobé zkušenosti. Jsem připraven o její kandidatuře jednat s vedením strany a navrhnout ji panu prezidentovi,“ reagoval Hamáček.