Hamáček: Pro vznik stabilní vlády jsme udělali maximum, nejmenování ministra není žádnou novinkou

Sociální demokracie přispěla k nalezení cesty z politické krize, říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda ČSSD Jan Hamáček s tím, že je zde vláda, která předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a bude žádat o důvěru. Otevírá se také podle něj prostor k řešení kauzy Miroslava Pocheho. Praha 15:21 4. července 2018

„Stále platí usnesení předsednictva, které schválilo naše kandidáty do vlády,“ připomíná Hamáček s tím, že Miroslav Poche je nadále nominantem ČSSD na ministra zahraničí.

Rozhovor s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o kauze Miroslav Poche a o tom, zda vláda dostane důvěru ve Sněmovně.

Už dříve také věděl, že premiér Andrej Babiš je připraven v případě odmítnutí Pocheho ze strany prezidenta přistoupit na stávající řešení, tedy Jana Hamáčka ve funkci ministra zahraničí.

„Kdyby vláda nebyla jmenována, tak politická krize a nejistota by se přelila přes prázdniny, to by nebylo vůči našim občanů odpovědné,“ varuje s tím, že nejmenování ministra není v české politické nic nového.

Precedens z minulosti

Připomíná v té souvislosti případ Václava Klause, který odmítl jmenovat Davida Ratha a v té chvíli byl řízením ministerstva zdravotnictví pověřen Zdeněk Škromach. „Není to nic, co by spadlo z čistého nebe, je tady precedens z minulosti,“ vysvětluje.

V pondělí se podle Hamáčka sejde nejužší vedení strany a jeho členové se poradí o dalším postupu. Pokud jde o současnou situaci, nedošlo při ní podle šéfa ČSSD k porušení koaliční smlouvy.

„Trvali jsme na tom, aby byla dodržena koaliční smlouva, tedy aby byla dodržena nominace pana Pocheho, to pan premiér splnil. Pan prezident se rozhodl jinak, on ale není součástí koaliční smlouvy,“ říká Hamáček a dodává: „Jsme v situaci, kdy jsme se rozhodli maximálně přispět tomu, aby tady vznikla stabilní vláda. Opravdu jsme udělali maximum.“