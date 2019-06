Hamáček: Nemá cenu pokračovat v koalici, pokud bude do rady ČTK zvolen Semín

Zvolení kandidáta SPD Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře by znamenalo ztrátu důvěry ve vládní koalici hnutí ANO a ČSSD. Před jednáním vlády to řekl šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Semín je podle Hamáčka nepřijatelný a jeho případná podpora ze strany poslanců hnutí ANO by byla „obrovský problém". V tom případě by podle Hamáčka nemělo smysl v koaliční spolupráci pokračovat.

