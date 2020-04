Nesmíme návrat k normálu podcenit. Dokud nebude vakcína, budeme žít s tygrem v kleci, říká Hamáček

Informuje vláda dostatečně srozumitelně o nových opatřeních a včas? Jsou zakázky na zdravotnické pomůcky, které probíhají bez výběrového řízení, „čisté“? A za jakých okolností by musela vláda znovu přistoupit k přísnějším opatřením? Nejen na to odpovídal ve 20 minutách Radiožurnálu ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Pokud by se koeficient R dostal přes hodnotu jedna a začal šplhat ke dvěma, byl by to varovný signál,“ řekl. 20 minut radiožurnálu Praha 18:56 28. 4. 2020 (Aktualizováno: 19:18 28. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem 20 minut Radiožurnálu byl ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte pocit, že se normální člověk v tuto chvíli orientuje v tom, co smí a co nesmí?

Myslím, že to je relativně jednoduché. Zákaz volného pohybu byl zrušen, lidé se mohou pohybovat, jak chtějí. Nemají se shlukovat ve skupinách větších než 10 osob. Mají nosit roušky a některé obchody a služby nefungují.

Takže z toho chápu, že si myslíte, že to lidé vědí?

Jsem přesvědčen, že základní informace lidé mají. Samozřejmě se můžeme bavit o technikáliích, jaké jsou lhůty na státních hranicích, jak mají být staré testy a tak dále. Devadesáti procentům lidí to ale problém nedělá. V těch základních věcech se lidé dle mého orientují.

Mimochodem, měl jste o víkendu šanci se jít někam podívat? Třeba na to, jak to vypadá v Praze v parcích, na náměstích nebo v okolí hospod?

Mám informace od policie, která pravidelně vykonává hlídkovou službu a nemám signály, že by se situace zásadně zhoršovala, respektive, že by nařízení byla porušována.

Nemáte pocit, že přibývá lidí, kteří jsou třeba v těch parcích bez roušky a hloučky okolo otevřených okének jsou početnější?

Určitě jsou početnější, protože místo ve dvou mohou lidé chodit v deseti. Ať už u okénka nebo v parku. Opticky to tedy vypadá početněji. Jsou otevřeny farmářské trhy, lidí je v ulicích více. To jsme ale věděli, když jsme opatření uvolňovali. Chodí mi každý den statistiky a že by nějak vyskočil počet policejních úkonů, tak to se neděje.

Ptám se proto, jestli vás to neznepokojuje? Pravidelně jste vyzýval lidi, aby opatření dodržovali a nebrali je na lehkou váhu. Nemáte pocit, že došlo ke zlomu?

Myslím, že drtivá většina našich spoluobčanů opatření stále dodržuje. To, že bude s postupem času docházet k tomu, že to lidé budou méně respektovat, to je asi lidská vlastnost. Zatím se to ale neposouvá do situace, kdy by to měl být problém.

Nebudete tedy s policií řešit, aby byla přísnější?

Myslím si, že policie dělá svoji práci dobře a není důvod ke změně pokynů.

Ve sněmovně zaznívalo varování, že může přijít druhá vlna, která může být ještě horší než ta první. Máte nastavená nějaká kritéria, třeba čísla při kolika nových nakažených za den nebo při jakém koeficientu R byste ta opatření zase zpřísňovali?

Samozřejmě pokud by se koeficient R dostal přes hodnotu jedna a začal šplhat ke dvěma, dvěma a půl nebo třem, tak to by byl velmi varovný signál. Současně pokud by začaly stoupat denní nárůsty přes deset procent mezidenně, tak by to byl druhý varovný signál. Třetí kritérium padlo ze strany ministerstva zdravotnictví. Pokud by několik dní po sobě bylo případů třeba 400, 450 denně, tak to je další signál. Kombinace těchto faktorů by znamenala, že se musíme zamyslet a opatření přehodnotit.

O Velikonocích jste varoval, že pokud lidé nebudou dodržovat opatření, tak může dojít k nárůstu, to se zatím neprojevuje. Máte nějaké vysvětlení?

Bude to kombinace faktorů. Určitě je to o tom, že Česká republika stejně jako další země střední Evropy za záchrannou brzdu zatáhly dříve, než se virus dostal do širší populace. Někteří odborníci hovoří o tom, že svou roli hraje očkování proti tuberkulóze a lidé z něj mají buněčnou imunitu. Je to samozřejmě respektování opatření, lidé nosili roušky a tak dále. Myslím, že si nikdo nepřeje, abychom tady měli situaci jako v New Yorku. Neznamená to, že pokud to celé podceníme a virus pustíme do populace, tak se nemůže vrátit. Dokud nebude vakcína nebo lék, tak budeme žít s tygrem v kleci a budeme dennodenně vážit, jak to udělat, aby nás nesežral.

Hlavním argumentem pro prodloužení nouzového stavu, o kterém v úterý hlasovala sněmovna, byl zjednodušený nákup zdravotnických pomůcek. Neměli jste mít tuto oblast nyní už vyřešenou jinak? Třeba novelou zákona o veřejných zakázkách?

Možné by bylo cokoliv. Vždy jsem sledoval atmosféru v Poslanecké sněmovně ohledně zákona o veřejných zakázkách a žádná politická vůle měnit tento zákon tady nikdy nebyla. Kdokoliv přišel s tím, že by se ten zákon měl zjednodušit, tak byl označen za korupčníka. Tím chci říct, že to není jednoduchá věc a asi ne na debatu v krizovém stavu. To platí i o dalších změnách zákonů. Máme objednávky plus minus do poloviny května a připravujeme režim jak standardizovat dodávky. To už budeme asi muset řešit kombinací státních hmotných rezerv, popřípadě jednotlivých zřizovatelů.

Do té poloviny května to stihnete vyřešit?

Ono se to vyřeší z části tím, že skončí nouzový stav a budeme muset postupovat podle standardního zákona.

Když se objevují v médiích detaily o jednotlivých zakázkách, jste opravdu přesvědčen, že je všechno čisté?

Můžu mluvit za ministerstvo vnitra, a tam je všechno v pořádku.

Pokud jde o ministerstvo zdravotnictví, byl byste si stejně jistý?

Nemohu ručit za něco, co není v mém resortu. Musíte se zeptat kolegů. Co se týče vnitra, tak jsme od začátku byli transparentní. Zveřejňovali jsme, v jakých objemech a od koho nakupujeme. Jsem připraven si obhájit každou jednu zakázku resortu vnitra.

Komunikovali jste průběžně s ministerstvem zdravotnictví? Protože když člověk čte o zakázkách ministerstva zdravotnictví u firmy, jejíž jednatel bydlí na úřadě Prahy 5 a jsou proti němu exekuce, tak se v některých případech ukazuje, že u vás některé tyto firmy neuspěly. Konzultovali jste, když vám přišel někdo podezřelý?

Otevřeně řečeno, ze strany ministerstva zdravotnictví vůle ke komunikaci příliš nebyla.

Z vaší strany byla?

My jsme dostali úkol zařídit dodávky pro kraje a celé území kromě nemocnic, které řídí zdravotnictví. Od začátku jsem říkal, že by bylo jednoduší, kdyby vnitro dělalo všechno, ministerstvo zdravotnictví trvalo na tom, že svoje bude zásobovat po svém, tudíž jsme si to rozdělili. Pak už jsem se nezajímal o to, jak to ministerstvo zdravotnictví dělá.

Když mluvíte o vztazích vnitra a zdravotnictví, jak se krize podepsala na vztazích ČSSD a hnutí ANO?

Nemyslím si, že by došlo k zásadní změně. Na úrovni mé osoby a pana premiéra komunikace funguje. Pravidelně spolu komunikujeme, samozřejmě občas máme různé názory, ale zatím jsme si vždy vyříkali nebo to za nás v tom posledním případě vyřešil soud.

Před měsícem jste v České televizi přiznal, že když vláda místo vás pověřila vedením krizového štábu profesora Prymulu, tak jste uvažoval o demisi. To byl jediný moment za celou tu dobu?

Byl to jediný moment, v té poslední době, řekněme. Položit vládu v době nastupující pandemie mi ale nepřišlo jako dobrý nápad, takže to se také vyřešilo časem samo.

Celý rozhovor s ministrem vnitra Janem Hamáčkem si můžete poslechnout v audiozáznamu přiloženém výše.