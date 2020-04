Krizový zákon je psaný na povodně, ne epidemi, říká Hamáček. Odškodnění chce řešit po sečtení škod

Doba na možnou přípravu odškodňovacího zákona, k jehož vytvoření vybídla v úterý vládu opoziční TOP 09, přijde podle vicepremiéra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) až po konci epidemie nemoci covid-19. Hamáček ve sněmovně zdůraznil, že krizový zákon je napsán na to, aby řešil situaci především při přírodních katastrofách. Hovoří tak o náhradě materiální škody, nikoliv o odškodnění například za uzavření restaurace, dodal. Praha 9:44 28. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Odškodňovací zákon by podle představ TOP 09 přinesl jistotu všem, koho postihla vládní opatření proti koronaviru. Požadavek strana odvozuje od obdobného, který upravoval nároky postižených povodněmi. „Škody se sčítají až po válce. Nejprve by bylo dobré, abychom tu epidemii zvládli, potom spočítat škody a říci, co s tím budeme dělat,“ uvedl Hamáček. Aktuálně nepovažuje psaní odškodňovacího zákona za rozumné. „Jsme uprostřed problému,“ dodal.

Krizový zákon podle právníků vnitra řeší primárně materiální odškodnění, zdůraznil Hamáček. „Krizové zákony jsou psané na to jediné, s čím z hlediska katastrof má Česko zkušenost, a to jsou povodně. Pokud jsou povodně a máte bagr a hasiči vám ho zabaví a budou stavět hráz, stát zaplatí, že ho použil. A pokud ho utopí, tak vám koupí nový. Ale rozhodně se během povodní nikdy neřešilo, že by byli odškodňováni ti, co museli zavřít nějakou restauraci,“ vysvětlil Hamáček.

Vnitro je podle Hamáčka připraveno po krizi diskutovat o odškodnění. „Ale až ve chvíli, kdy bude jasné, jaké budou celkové škody a co to bude znamenat pro Českou republiku. Asi se shodneme i s opozicí, že cílem rekonstrukčního procesu po epidemii není, abychom Českou republiku dohnali do státního bankrotu,“ dodal.

